【応募締切まで残りわずか】日本雑穀アワード2026《一般食品部門》《業務用加工食品部門》締切：1月30日（金）
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、雑穀を活用した食品を評価・表彰する「日本雑穀アワード2026」 について、《一般食品部門》《業務用加工食品部門》の応募締切が2026年1月30日（金）に迫っていることをお知らせいたします。
本アワードは、雑穀に関する専門知識と実践的な活用スキルを有する専門家が審査を行い、各商品を個別に評価する「絶対評価」方式を採用しています。
また、受賞・非受賞を問わず、すべての応募商品に対して評価結果報告書を提供しており、商品改良やリニューアル検討の判断材料として活用されています。
新商品、リニューアル商品、定番商品の再評価なども応募対象です。
締切直前となっております。商品づくりの振り返りや今後の展開検討の機会として、ぜひご検討ください。
■ 日本雑穀アワード2026 概要
対象部門：《一般食品部門》《業務用加工食品部門》
応募締切：2026年1月30日（金）
応募要項は公式サイトから
https://zakkokuaward.jp/
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
