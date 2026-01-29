高性能材料への需要拡大が、シリコンカーバイド（SiC）技術セラミックス市場を2030年までに76.1億米ドル規模へと押し上げる
高性能セラミック用途全体における性能要因、技術革新の方向性、将来的な拡大に関する分析的視点
世界のシリコンカーバイド（SiC）技術セラミック市場は、極めて厳しい機械的、熱的、化学的条件下でも使用可能な材料に対する産業界の需要を背景に、着実に拡大しています。本分析では、2020年から2025年までの実績期間における市場動向を整理するとともに、2025年から2030年に向けた将来展望、さらに2035年までの長期予測を示しています。市場動向はすべての主要地域を対象に評価されており、各地域における主要国市場についても詳細に分析しています。
市場規模と成長見通し
2025年における世界のシリコンカーバイド技術セラミック市場規模は約55億1,410万ドルとなり、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は7.3％を記録しました。市場は2030年までに76億1,390万ドルへ拡大すると予測されており、この期間の年平均成長率は6.7％と見込まれています。2030年以降も、先進的な産業用途および電子用途での採用拡大を背景に成長が続き、2029年以降は年平均6.2％で推移し、2035年には102億7,260万ドルに達すると予測されています。
業界全体における戦略的な方向性
シリコンカーバイド技術セラミック分野で事業を展開する企業は、競争力強化と長期的な市場ポジション確立に向け、多様な戦略を採用しています。これには、技術力向上を目的とした戦略的パートナーシップや協業関係の構築、事業規模および市場アクセス拡大を狙った選択的な買収の実施、さらに高性能用途向けの新製品やソリューションの投入によるイノベーションの加速などが含まれます。
将来の成長機会を捉えるための重点分野
新たな成長機会を最大限に活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、市場参加企業が製品・サービスの高度化と拡充に注力することを推奨しています。具体的には、性能と効率を高めるシリコンカーバイド対応のパワーエレクトロニクスや次世代熱管理システムの強化が重要とされています。また、製造精度と業務生産性の向上を目的として、AIを活用した工程最適化やインテリジェントオートメーションの導入も推奨されています。加えて、持続可能性の重要性が高まる中、クローズドループ型リサイクル技術や循環型製造システムへの取り組みが注目されています。さらに、IoT対応センサーの組み込みやスマートセラミック部品の開発により、リアルタイム監視や高度化したアプリケーションの実現が期待されています。
シリコンカーバイド技術セラミックの概要
シリコンカーバイド技術セラミックは、主にシリコンカーバイドから構成される先進的な工業用材料であり、極めて高い硬度、高い熱伝導率、低い熱膨張率、優れた耐摩耗性、耐腐食性、耐高温性を備えています。これらの特性により、従来材料では対応が困難な過酷な環境下での使用に適しています。その主な役割は、厳しい使用条件下においても安定した高性能を提供することです。
シリコンカーバイド技術セラミックの製造工程では、SiC原料粉末の合成、加圧成形、射出成形、押出成形、積層造形などによる成形、その後、材料特性に応じた焼結または結合プロセスが行われます。熱処理後には、寸法精度や表面品質の要件を満たすため、研削、ラッピング、研磨などの精密仕上げ工程が実施されます。
競争構造と主要企業
世界のシリコンカーバイド技術セラミック市場は中程度の分散構造となっており、2024年時点で上位10社が市場全体の10.82％を占めています。中でもコアーズテック社が2.02％の市場シェアを持ち、最大手企業となっています。これに続く主要企業には、京セラ、シュンク・グループ、セラムテック、モルガン・アドバンスト・マテリアルズ、サンゴバン、カイメラ・インターナショナル、スリーエム、イビデン、メルセンが含まれます。
