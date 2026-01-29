高性能材料への需要拡大が、シリコンカーバイド（SiC）技術セラミックス市場を2030年までに76.1億米ドル規模へと押し上げる

高性能材料への需要拡大が、シリコンカーバイド（SiC）技術セラミックス市場を2030年までに76.1億米ドル規模へと押し上げる