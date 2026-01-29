CLINKS株式会社、自社実践型AI戦略の全容を公開～「使えないものは提案しない」徹底主義で成果創出～
CLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年1月26日(月) 、コーポレートサイトのTOPページを全面刷新したことを発表しました。あわせて、AI活用戦略の全容を公開する「AIの取り組み」ページを開設。 1,030名のAI資格取得や開発業務効率200%向上など、自社実践で得た具体的成果とノウハウを体系化し、企業のAI導入支援事業を本格展開することを明らかにしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340317/images/bodyimage1】
■「AI DRIVEN COMPANY」としてのポジショニングを明確化
今回のサイト刷新では、トップページに「AI DRIVEN COMPANY」のメッセージを大きく掲げ、同社のアイデンティティを明確に打ち出しました。
【サイトに掲げられたビジョン】
・「私たちは未来に何が残せるのか」
・「AIとともに可能性を紡ぎ、まだ見ぬ価値を形にし、未来の当たり前を創造する」
・「今日の挑戦が、明日の常識になる」
これは単なるスローガンではなく、2023年から全社規模で取り組んできたAI実践の集大成として掲げたものです。生成AI時代において多くの企業が「導入後の定着」に課題を抱える中、同社は自らを実験場とし、成果を出してきた実績を背景に、AI活用の先駆企業としてのポジションを明確にしました。
■圧倒的な実践量が生んだ「定量成果」
同社が公開した実績は、AIの可能性を実証する具体的な数値です。
【人材育成の実績】
・生成AIパスポート取得者：1,030名（全社員の8割超）
・取得対象：社長・役員・幹部を含む全階層
・社内研修実施回数：年間50回以上
【業務効率化の成果】
・開発業務効率：200%向上（従来比約2倍）
・AI活用事例の社内共有：133件（2025年12月時点）
【実業務での活用例】
・エンジニア・案件マッチングAI「LinkUp」
・契約書業務のAI効率化
・退職リスク検知AIによる人事判断支援
・単価交渉支援AIによるナレッジ共有促進
これらは代表的な事例であり、営業、マーケティング、カスタマーサポート、システム開発など、全部門においてAIを活用した業務効率化を推進しています。
■「自分たちが使えないものは提案しない」という原則
同社代表の河原は「自分たちが使えないものは、お客様に提案しない」との方針を掲げています。この原則に基づき、お客様への提案前に徹底的な自社検証を実施。その過程で得られた知見を、以下の3つのサービスとして事業化しています。
１．ナレフルチャット（法人向け生成AIチャットサービス）
・プロンプト自動生成機能（特許取得済）
・人数無制限の定額制で、全社展開を支援
２．生成AI Ready（データ整備支援サービス）
・AI活用に必要なデータ基盤構築を包括支援
３．生成AIリスキリング講座
・6日間の体系的プログラム、助成金活用で企業負担を軽減
■2026年始動の「4段階AI人材育成フレームワーク」
同社は2026年から、AIスキルを4段階（Lv.1 AIリテラシー ～ Lv.4 AIアーキテクト）で定義した育成体系を本格運用します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340317/images/bodyimage2】
全社員が最低Lv.1を保有し、業務や役割に応じて段階的にスキルアップする体制を整備。AI人材不足が叫ばれる中、企業が参考にできる育成モデルとして注目されます。
■業界への示唆：AI活用の「リアルモデル」を提示
多くの企業がAI導入に踏み切る中、「導入しても使われない」「効果が見えない」という課題が顕在化しています。同社の取り組みは、以下の点で参考になる可能性があります。
