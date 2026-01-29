miive、福利厚生の新しい活用を提案する関東エリアの2大展示会に同時出展【2/4（水）～2/6（金）幕張メッセ・東京国際フォーラム】

株式会社miive2大展示会に同時出展

株式会社miive（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：栗田廉）は、2026年2月4日（水）～6日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「バックオフィス World 2026 春 東京」、2026年2月6日（金）に東京国際フォーラムで開催される「ライフ・ワーク・バランスEXPO東京」に同時出展いたします。

出展背景

miiveは「働く意味で、世界を満たす。」をビジョンに、Visaカード1枚でランチ、書籍購入、交流促進など多様な手当を自由にデザインできる福利厚生サービスを展開しています。

このたびの出展では、2026年度の税制改正により食事代の非課税枠が拡大する動きを受け、食事補助に特化した新プラン「miive Lite for食事補助」を展示会でご案内しています。あわせて、税制メリットを活かしながら従業員の生活支援や満足度向上を実現している他社様の導入事例も多数ご紹介しています。制度設計や導入に関するご相談も承っておりますので、ぜひ福利厚生プラットフォーム「miive」のブースにお立ち寄りください。

展示会概要

（1）バックオフィス World 2026 春 東京（主催：バックオフィス World 実行委員会）

会 期：2026年2月4日（水）～6日（金）10:00～17:00

会 場：幕張メッセ4～6ホール S13-30

アクセス：JR京葉線 海浜幕張駅（徒歩約5分）

▼参加方法：こちらからご登録ください

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo

ブース位置（2）ライフ・ワーク・バランスEXPO東京（主催：東京都）

会 期：2026年2月6日（金）10:00～18:00

会 場：東京国際フォーラム ホールE1

アクセス：JR有楽町駅徒歩1分・地下鉄有楽町駅直結 ほか複数路線で利用可

▼参加方法：こちらからご登録ください

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/lwb/expo/index.html

miiveについて

『miive』は、Visaカードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。企業は、利用できるお店や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。拠点格差のない福利厚生の実現や既存手当の見直し、採用・定着における他社との差別化や、インフレに伴う従業員への還元強化など、さまざまな課題解決をサポートしています。

サービスに関するお問い合わせはこちらから

https://miive.jp/request

会社概要

商 号：株式会社miive

設 立：2020年7月2日

代 表 者 ：栗田 廉

本 社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」の開発・運営

U R L：https://miive.jp/