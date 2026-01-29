中途採用サービス『ミイダス』、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて5部門で最高位「Leader」を受賞

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループの中途採用サービス『ミイダス』を運営するミイダス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：後藤 喜悦）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO 黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞しました。

ITreview Grid Award 2026 Winterとは

『ミイダス』が「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。「ITreview Grid Award 2026 Winter」は、2025年12月までに集まったレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されます。

▼詳細は下記をご覧ください

https://itreview.jp/award/2026_winter.html

3部門で最高位「Leader」を3年（12期）連続で受賞

この度『ミイダス』は、以下の部門において、最高位の「Leader」を受賞しました。

【3年（12期）連続受賞】

・ダイレクトリクルーティングサービス

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/directrecruiting.html

https://www.itreview.jp/categories/directrecruiting

・適性検査サービス

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/aptitude-test.html

https://www.itreview.jp/categories/aptitude-test

・エンゲージメントサーベイツール

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/organizational-survey.html

https://www.itreview.jp/categories/organizational-survey

【6期連続受賞】

・離職防止ツール

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/turnover-prevention-tool.html

https://www.itreview.jp/categories/turnover-prevention-tool

【5期連続受賞】

・タレントマネジメントシステム

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/talent-management.html

https://www.itreview.jp/categories/talent-management

「ITreview」に投稿いただいたコメント

『ミイダス』は、5点満点中3.9点といった高い満足度を獲得いたしました。（2026年1月22日時点 /169件レビュー）

『ミイダス』をご利用いただいている皆様からは以下のようなコメントを頂戴しております。

その他のレビューは下記URLよりご覧ください。

▼『ミイダス』のレビュー一覧はこちら

https://www.itreview.jp/products/miidas/reviews

今後も皆様の声を大切にし、『ミイダス』をご活用いただけるよう、チーム一丸となって取り組んでまいります。

中途採用サービス『ミイダス』について

採用が変われば、企業が変わる。 ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAI等を活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AI等を活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・届ける」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「ミイダス組織サーベイ(https://corp.miidas.jp/landing/survey)」

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング(https://corp.miidas.jp/landing/learning)」

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】でき

ます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2019年4月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2026 Winter」(https://itreview.jp/award/2026_winter.html)にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2019年4月1日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-8 寿パークビル8F

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ミイダス株式会社 広報PR 安部

E-mail：miidas-pr@miidas.jp