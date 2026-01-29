【新企画】もっと熱く「ご青援」を。シーホース三河、ブースタークラブ会員限定のチケット特別割引を試験導入！全席種がお得に

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、2026年3月7日(土)・8日(日)に開催される富山グラウジーズ戦において、ブースタークラブ会員の皆様がよりお求めやすく、より熱くご青援いただけるよう、対象期間中にチケットをご購入いただくとチケット代が最大1,000円割引となる「BC会員割引」を試験的に実施いたします！

お得になった1,000円で、グッズを揃えたり、アリーナグルメを豪華にグレードアップしたりと、楽しみ方は自由自在。

ぜひこの機会に、いつもよりワンランク上の観戦体験をお楽しみください！

対象試合

3月7日(土),8日(日)15:05 TIP OFF

vs.富山グラウジーズ @スカイホール豊田

対象席

全ての席種

※小中高校生まではこども価格対象となり、割引後の大人価格より1,000円割引となります。(1,000円以下の席種は対象価格より半額となります。)

なお、未就学児については同伴者の膝上でご観戦される場合はチケットのご購入は不要(無料)、席占有の場合はチケットのご購入が必要(有料)です。

※2F立見券のみ大人500円、こども250円となります。

価格表

★通常の料金表

★ペアチケット(料金表の価格は2名さま分です)

★親子チケット(料金表の価格は2名さま分です)

販売期間

2026年2月2日(月) 12:00 ～ 2月18日(水)23:59

注意事項

- 先行販売でのチケットの購入枚数につきましては、試合日毎、各先行販売毎に1アカウント(1メールアドレス)当たり最大4枚までとなっております。(例：ダイヤモンド会員様の場合、試合日毎にダイヤモンド会員様先行販売で4枚、プラチナ会員様先行販売で4枚、ゴールド会員様先行販売で4枚、レギュラー会員様先行販売でも4枚をご購入いただけます。)- 一般販売のチケット購入枚数につきましては、１回の購入で最大9枚までとなります。(上限回数制限なし)- チケットのご購入後のキャンセル・変更は一切できません。