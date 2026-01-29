GAACAL×I.CINNAMOROLL（アイシナモロール） コラボグッズ第3弾が2026年1月29日（木）から予約販売開始！

株式会社rainboww

仕事もプライベートも頑張る女子を応援するブランド「GAACAL（ガーカル）」（運営：株式会社 rainboww 東京都新宿区、代表取締役CEO 朱静儀)は、株式会社サンリオから2023年にデビューしたシナモロールの新ブランド「I.CINNAMOROLL」(アイシナモロール)との

コラボグッズ第３弾を2026年1月29日（木）より予約販売開始しました。

“忙しい日々を送る働き女子が、日常にちょっとしたときめきをプラスできるアイテムを” コラボ第３弾は「働く女性が日常の中で安心して“好き”を持ち歩けること」をコンセプトに、“テクノロジー×デザイン”の新しい形を提案します。

薄型3in1モバイルバッテリーなど「かわいさ」と「最先端技術」を両立した“新時代のご自愛ガジェット”として登場します。

GAACAL公式オンラインショップにて販売

https://gaacal.com/collections/i-cinnamoroll

お届け予定：26年3月以降順次

コレクションラインナップ



１.GAACAL × アイシナモロール

薄型3in1モバイルバッテリー（2種類）MagSafe対応

価格：6980(税込）

iPhone、Apple Watch、AirPodsをMagsafeでワイヤレス充電できる1台3役の多機能バッテリー。厚さ8.9mm、重さ約110gの薄型・軽量設計で持ち運びに便利です。5000mAh容量でスマートフォン約1回分の充電が可能。PSE認証取得済みで、過熱・ショート・過電圧・過充電から守る保護回路を搭載しています。

容量：5000mAh

サイズ：厚さ8.9mm、重量約110g

出力：USB-Cポート最大20W

同時充電可能台数：2台

※PSE認証済み

２.GAACAL × アイシナモロール

カナル型 Type-C対応有線イヤホン（収納ポーチ付き）（4種類）

価格：2580(税込）

金属製ハウジング×重低音サウンド。

リモコン・マイク付きで、通勤・通話・動画視聴にも最適。

アイシナモロールのデザインがあしらわれた特製クリップを採用。ケーブルを留めるたびに“かわいい”が目に入るデザインです。

さらに、専用収納ポーチもアイシナモロールデザインで登場。





３.GAACAL × アイシナモロール

ナイロンメッシュ Apple Watch バンド（2種類）

価格：2288(税込）

通気性に優れたナイロンメッシュ素材で、長時間でも快適。

マグネット式で片手でも簡単に着脱でき、“かわいさと機能性”を両立。



４.GAACAL × アイシナモロール

MagSafe対応 360°回転スマホグリップ（4種類）

価格：1680(税込）

MagSafe対応で装着したままワイヤレス充電OK。

360°回転で動画視聴や自撮りも快適に。片手操作でも安心。





５.GAACAL × アイシナモロール

2in1急速充電ケーブル（Type-C）（2種類）

価格：1280(税込）

最大60W急速充電＆データ転送対応。

ストラップ感覚で持ち歩ける便利＆かわいいケーブル。

忙しい日々の中で、アイシナモロールと一緒にほっとひと息つく時間をお楽しみください。

※日本国内のみの販売となります。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

【I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）とは】

名前：I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)

キャラクター紹介

とある都市に降り立ち、いろいろあったのちに自立したシナモン。この世界で出会った甘えんぼうなお友だち“ミルク”と一緒にのんびりと暮らしています。人の目より、自分の目。ほんとうに大切なことだけを大事にしています。みんなに羨ましがられるキラキラした毎日じゃなくても、お昼寝したり、遊んだり、試行錯誤したり…。「ちゃんとしなきゃ」と思っていたけど、ちょっと肩の力が抜けているくらいがちょうどいいのかも？

アイシナモロール公式HP (https://i-cinnamoroll.sanrio.co.jp/)

アイシナモロール公式X (https://x.com/i_cn_official)

【GAACAL（ガーカル）とは】

「GAACAL（ガーカル）」は、仕事とプライベートのバランスを保ちつつ、自分らしいライフスタイ ルを楽しむ女性たちを応援するブランドです。

恋愛だけでなく、将来の選択や結婚、ライフスタイルの変化を考える女性たちの声に寄り添い 共に歩むパートナーとして、頑張る女性たちがオンとオフの両方でときめきを感じられるライフ スタイル雑貨を提供します。

Instagram https://www.instagram.com/gaacal/

取扱店舗一覧 https://rainboww.co.jp/shoplist

■株式会社rainboww（レインボー）https://rainboww.co.jp/

ライフスタイル雑貨ブランドGAACALの運営

代表取締役：朱 静儀

本社：東京都新宿区西新宿5-8-2 恵徳ビル904号室

設立：2019年7月26日