エックスモバイル、トークンプラットフォーム「FiNANCiE」と連携し、モバイル利用でトークンがもらえる「RTPモバイル（RED° TOKYO PREMIUMモバイル）」を1月27日から提供開始

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（代表取締役：木野 将徳、以下「エックスモバイル」）は、株式会社フィナンシェ（代表取締役：國光 宏尚、以下「フィナンシェ」）との連携により、Web3プロジェクト『RED° TOKYO PREMIUM』関連コミュニティ向けに、モバイル利用でトークンがもらえる格安SIMサービス「RTPモバイル（アールティーピーモバイル）」を2026年1月27日（火）正午12時から提供を開始します。

■RTPモバイル（アールティーピーモバイル）とは

RED° TOKYO TOWERは、日本のシンボル東京タワー内に展開されるエンタメ施設として、東京タワー内1階/3階/4階/5階、およそ5600平方メートル におよぶ空間で、eスポーツやポーカー等の様々なコンテンツを展開しています。そんなRED° TOKYO TOWERのファンコミュニティがRED° TOKYO PREMIUMです。RTPモバイルは「RED° TOKYO PREMIUM」とつながる新しいスマホ体験を提供する、Web3型格安SIMサービスです。

毎月のスマホ利用料金に応じて、「RED° TOKYO PREMIUM」関連コミュニティ内で使用できるコミュニティトークンを購入可能なFiNANCiEポイントが付与される仕組みを採用しています。たとえば、月額3,000円プランをご利用の方には、毎月300円分のFiNANCiEポイントが付与され、即時トークン購入に利用可能。獲得したトークンはコミュニティでの投票・提案活動や売却・換金、さらには限定特典との交換にも使用できます。

▼「RED° TOKYO TOWER」コミュニティはこちら！

https://financie.jp/users/red_tokyo_premium

▼2026年1月27日（火）正午12時、申し込み開始！RTPモバイル公式サイト

https://financie.jp/campaign/tokenplus/mobile/red_tokyo_premium/index.html

【申込開始は、2026年1月27日 正午12時から】

お申し込みは、RTPモバイル公式ページより開始となります。今後の詳細や特典情報については、「RED° TOKYO TOWER」コミュニティでも随時発信予定です。

▼「RED° TOKYO TOWER」コミュニティはこちら

https://financie.jp/users/red_tokyo_premium

RED° TOKYO TOWER について

RED° TOKYO TOWERは、日本のシンボル東京タワー内に展開されるエンタメ施設として、東京タワー内1階/3階/4階/5階、およそ5600平方メートル におよぶ空間で、eスポーツやポーカー等の様々なコンテンツを展開。最近では、デジタルとリアルの融合したVRアトラクションや韓流アイドル等のVRコンサートに特に注力しており、多数の来場者やファン層の獲得にも成功しています。RED° TOKYO TOWERのファンコミュニティがRED° TOKYO PREMIUMです。

株式会社フィナンシェについて

フィナンシェは、あたらしい仲間と夢に出会えるスマートフォンアプリ・コミュニティサービス「FiNANCiE」や、日々の暮らしが応援につながる推し活プログラム「トークンプラス」を提供するほか、ブロックチェーンが基盤となる暗号資産やNFT等のトークンの企画設計・発行支援や、国内外でのTGE・IEO支援事業など、Web3領域における多種多様な支援事業を展開しています。 現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人がプロジェクトオーナーとして参画しており、創業時から掲げる「10億人の挑戦を応援する」をスローガンに、まだみぬエコシステムの形成に取り組んでいます。

フィナンシェ｜FiNANCiE https://financie.jp/

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる”ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】76億6,498万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/