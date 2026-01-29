【 ”駐在英語” 対策ガイダンス】～駐在成功を引き寄せる1時間～｜2026/2/13(金)10:30開催＜海外赴任前必見！＞
グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「【海外赴任前必見！】”駐在英語” 対策ガイダンス～駐在成功を引き寄せる1時間～」を開催致します。
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260213
概要
・開催日 ： 2026年2月13日（金）
・開催時間 ： 10：30-11：45
・参加費 ： 無料
・形式 ： オンラインにて開催（アーカイブ動画生配信）※過去に開催したセミナーの録画を生
配信いたします
・対象者 ： 人事部責任者/担当者、海外事業部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者
・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）
※法人対象
・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。
・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。
・駐在現場でミスコミュニケーションを生じさせる３つの「ズレ」
・海外赴任の成功を引き寄せる「駐在英語」の３大ポイント
・「駐在英語」の海外赴任前における学習ゴールと効果的な学び方
・海外駐在を予定している方
・海外駐在員で英語力にお悩みのある方
・海外駐在候補者の育成を担う人事部や海外事業責任者の方
海外駐在――それは、単なるキャリアアップの機会ではありません。
異文化の中で自分の価値観が揺さぶられ、新しい発見とともに、“人生を変える経験”と出会える貴重な時間です。
仕事も生活も深く関わるこの体験を、実りあるものにする鍵の一つが、「駐在英語」です。
駐在英語とは、単なる会話力ではなく、現地の人々と信頼を築き、チームを動かし、異文化の中で考えを正確かつ丁寧に伝える“実践的な英語力”。
職場で成果を出すにも、生活を楽しむにも欠かせない力です。
文化の異なる相手に意図を明確に伝えるには、「なんとなく伝える」では不十分。
言葉の精度が、信頼や成果に直結します。だからこそ、赴任前の準備が欠かせません。
この力を備えていれば、英語は不安ではなく、成果を生む武器になります。
現地での信頼構築も、日々のマネジメントも、スムーズに回り始めるのです。
本セミナーでは、幅広い駐在員を支えてきた英語講師が登壇。
現場で本当に“伝わる”英語力を育てる視点を、実践例を交えてお届けします。
■【海外赴任前必見！】”駐在英語” 対策ガイダンス～駐在成功を引き寄せる1時間～（講師：鹿島 龍太朗氏）
01：海外駐在の成功は英語で行うコミュニケーションが鍵！
～英語のコミュニケーションが海外駐在を充実させる～
- 海外駐在の現場に潜むコミュニケーションの3つのズレ
- 駐在成功を引き寄せる「駐在英語」の3つのポイント
02：実践！駐在員に必要なコミュニケーションスキル
03：海外駐在前の英会話の学習ゴールと、効果的な学びかたとは
セミナー講師
鹿島 龍太朗氏
INSIGHT ACADEMY 語学 海外駐在員専門 英語講師
≪経営層も学んでいる、海外赴任者専門の英語指導者≫
海外・ビジネス経験を活かし、12年以上にわたり経営層・会計職・研究者・営業・エンジニアなど、多様な職種の駐在者をサポート。
教科書に頼らない実践的な指導で、現地で“伝わる”英語力を育てる。
主催会社
インサイトアカデミー株式会社
本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F
代表取締役 金 珍燮
設立：2019年12月1日
資本金：9500万円
会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/
事業内容：グローバル人材育成・研修業
‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning
‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language