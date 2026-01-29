【醸す町に、泊まる 】発酵文化が息づく“醸家町”で心身を整える新しい地域滞在モデル

株式会社龍野みらい舎

株式会社龍野みらい舎（本社：兵庫県たつの市）は、2026年1月23日（金）より、発酵文化と城下町の暮らしを通して心身を整える1泊2日の滞在型プログラム「龍野・発酵ウェルネスステイ（TATSUNO HAKKO WELLNESS STAY）」 の販売を開始いたしました。

併せて、本プログラムの世界観と体験内容を伝える公式ランディングページ（LP）を公開。LPは日本語・英語の二言語表記とし、国内のみならず、アジアを中心とした海外に向けてもその価値を発信していきます。

【公式LP】https://tatsunomiraisha.co.jp/wellness/(https://tatsunomiraisha.co.jp/wellness/)

■ コンセプト｜鎧を脱ぐ ― 発酵文化と城下町で心身をリトリートする旅

本プログラムは、観光資源を消費する滞在ではなく、江戸時代から続く発酵文化と城下町に根づく暮らしや時間の流れそのものを体験価値とした、新しい地域滞在モデルです。コンセプトは「鎧を脱ぐ ― 発酵文化と城下町で心身をリトリートする旅」。

効率や成果を優先する社会の中で、私たちは自分自身の心と身体の状態をどのように保ち、整えていくかという問いに直面しています。静かな城下町の時間に身を置くことで、心・身体・暮らしの感覚は、本来のリズムへとゆっくりと整っていきます。“醸家町”龍野を歩き、発酵文化や人とのふれあいを通して、明日からの暮らしを支える「発酵の余韻」を持ち帰る滞在体験です。

また、オプションとして健康診断を実施。心身を整える体験に、自身の身体と向き合う視点を加えることで、旅の気づきを日常の健康意識へとつなげます。

■ 兵庫県たつの市「龍野」エリアの3つの魅力

末廣醤油3つの日本一

兵庫県たつの市には、淡口醤油・そうめん・皮革という3つの日本一の産業があります。瀬戸内海の海路と陸の街道が交わる立地を背景に、武家と商人の文化が融合し、ものづくりの基盤が築かれてきました。

麹づくり発酵のまち

龍野エリアは、淡口醤油発祥の地として知られ、江戸時代から醤油や麹づくりが続く発酵文化の町。町内にはカフェなどさまざまな店が点在し、発酵料理を味わいながら、町歩きを楽しむことができます。

重伝建地区

重伝建地区にも選定された白壁の町並みが残る城下町として知られており、観光地としての賑わいよりも、今なお人々の暮らしの中に発酵や商いの営みが息づいている点が、この地域の大きな特徴です。

■ プログラム内容｜姫路の奥座敷・龍野で発酵ウェルネスステイ

１.町並み散策

白壁の蔵や格子戸の家々が連なる、商家町と醸造町の性格を併せ持つ、日本有数の規模を誇る重伝建地区。

２.食事

大正時代から使われていた醤油蔵を活かした「クラテラスたつの」にて、龍野ならではの発酵食材を用いた食事を提供します。

３.発酵ワークショップ

もろみ絞り体験や味噌玉づくりなど、「発酵」を軸とした食の体験を通じて、日々の暮らしに活かせる発酵文化に触れます。

４.宿泊

町屋を現代の暮らしに寄り添う空間へとリノベーションした一棟貸切の宿「龍野城下町 町屋Villa kurasu」で時間を忘れる1日を。

５.朝ヨガ・瞑想・朝食

「播磨三大社」と総称される「粒坐天照神社」で朝ヨガと瞑想を体験し、心身を整えた後、体に優しい朝食を味わいます。

【オプション】健康診断

たつの地域に根差し、幅広い診療科を備える「とくなが病院」。英語対応可能な看護師も常駐しています。2027年リニューアル予定。

■ 参加者の声｜2025年11月下旬にモニターツアーを実施

通訳を通じて、参加者一人ひとりに日本の文化や背景を伝えながら案内している様子

・個人旅行では辿り着けない、神話や地名、城下町の成り立ちまで含めた“町の文脈”を知ることで龍野の見え方が一変した。実際に現地の方に想いを直接聞けたことで、龍野という町が一気に“生きた場所”だと感じられた（40代男性）

・歩いて巡れる城下町のサイズ感と、発酵・歴史・人の物語が一体になった構成が、とても魅力的だった（50代女性）

・ディナーでのワークショップは、単なる“料理体験”ではなく、発酵を“自分の生き方や整え方”に結びつけて考えられる点が、とてもユニークだと感じました（40代女性）

■ 関係者コメント

龍野は、観光地ではなく、暮らしの中に静かな豊かさが息づく町です。発酵や城下町の文化は、効率では測れない時間の価値を今に伝えています。モニターツアーを通じて、短い滞在でも人の表情や思考が変わっていく瞬間を目の当たりにしました。今後は、国内外から価値観を共有できる方々が集い、対話や学びが生まれる場へと育てていきたいと考えています。この町で過ごすひとときが、訪れる方にとって“明日からの暮らしをそっと支えてくれる時間”になれば嬉しいです。

■ アクセス

旧カネヰ醤油工場（兵庫県たつの市龍野町上川原82番地(https://maps.app.goo.gl/c86Hnp79742EVZs4A)）

【電車】JR姫新線「本竜野」駅より徒歩約20分

【車】

［大阪・神戸方面から］太子・龍野バイパス福田ランプ下車→県道29号線経由 約10分

［広島・岡山方面から］山陽自動車道 龍野IC下車→県道29号線経由 約5分

※旧カネヰ醤油工場内の駐車場をご利用下さい

■ツアー申し込み・お問い合わせ

株式会社龍野みらい舎

TEL 0791-72-9241

Mail tatsunomiraisha@gmail.com

ツアーのお申し込みはこちら(https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/16658a55-da4f-5f7c-97c0-51bd3866c085?lng=ja)から