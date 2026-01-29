【ジョルジオ アルマーニ プリヴェ】2026 春夏オートクチュールコレクション

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社(C)SGP

シルヴァーナ・アルマーニのアルマーニ プリヴェ デビュー作となるコレクション。

受け継がれる価値観と彼女ならではの視点が調和しています。

一貫性を保ちつつも独自性を感じさせる表現は、理想を追い求めながらも現実に根差した雰囲気を醸し出し、ジョルジオ アルマーニ プリヴェの新しい時代の始まりを静かに示します。

翡翠（ジェイド）を思わせるグリーン、ピンク、ホワイトの繊細な色調は、ブラックのグラフィカルなコントラストによって際立ち、コレクション全体に奥行きをもたらします。サテンやシルクによる流れるような縦のラインがシルエットと調和し、ジョルジオ アルマーニ プリヴェらしい軽やかで洗練された印象を生み出します。

すべてのピースは、身体のラインに美しくフィットするようにデザインされています。構築的な要素をほんのり取り入れたテーラリングや、余計な装飾をそぎ落とした洗練されたジャケット、繊細な刺繍が施されたビスチェにトラウザーズを合わせたスタイリングなどが特徴です。拓みなカッティングとドレーピングによって息づくコラムドレス、スリットからトラウザーを覗かせるミディ丈のチュニック、繊細なフリンジをまとうプルオーバーが、静けさと躍動感を同時に表現しています。

刺繍は、ガーメントを彩る洗練された装飾として、また、ジェケットに忍ばせたトロンプルイユのポケットチーフといった意外性のあるディテールとして用いられます。

確かな存在感を内に秘めた、抑制の効いたエレガンスこそが、ジョルジオ アルマーニ プリヴェが培ってきたクチュールの神髄です。

Runwayルックリンク：

https://bit.ly/3NDFFlM

Credit: Courtesy of Giorgio Armani

ジョルジオ アルマーニ プリヴェ特設サイト：

https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/experience/fashion-show-spring-summer-prive/

【ジョルジオ アルマーニとは】

1975年に、デザイナー ジョルジオ・アルマーニによってミラノで誕生したブランド。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案しつ続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070