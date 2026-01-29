『声優と夜あそび』MC陣、総勢14名が集結するスペシャルイベント『声優と夜あそびフェスティバル2025』昼・夜両公演を「ABEMA PPV」にて2月28日（土）に独占生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』が贈るスペシャルイベント『声優と夜あそびフェスティバル2025』の昼・夜両公演を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、2026年2月28日（土）に独占生放送いたします。

『声優と夜あそびフェスティバル』は、今年で5回目の開催となる『声優と夜あそび』のMC陣が集結するスペシャルイベントです。今年は、2026年2月28日（土）にベルサール新宿グランドにて昼・夜の部の2公演を開催し、安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、小野賢章（昼の部のみ）、花江夏樹（昼の部のみ）、関智一（夜の部のみ）、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら夜あそび2025シーズンMC14名に加え、番組公式キャラクター・そびーが出演。

「夜あそびフェスティバル～だから声優は美しい～」として、豪華声優陣の美しく輝く姿が見られる（！？）あそびに挑戦します。番組とはひと味違う特別な“あそび”に注目です。

「ABEMA PPV」では、13時からの昼の部および、16時30分からの夜の部の両公演を独占生放送。またチケットの購入者全員に、PPV限定特典として、昼・夜の部でそれぞれ異なる「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」および、「【デジタル配布特典】サイン入りステージフォト」をプレゼントいたします。また早期購入者特典「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」では、MCたちが視聴者からの質問に回答。2月6日（金）23時59分までにご購入いただいた方より質問を募集いたします。ぜひ奮ってご応募ください。

本イベントは「ABEMA PPV」にて、2026年1月28日（水）12時よりチケット販売（※1）を開始。各公演3,800 円、2公演の通しチケットは7,000円（すべて税込）で購入・視聴することができます。（※2）

なお、チケットを購入された方は、放送後も【昼の部】【夜の部】ともに2026年3月31日（火）23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能です。

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本イベントの販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たすと700円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ：https://abema.tv/lp/cashback-seiyu-20260228

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

盛り沢山な内容でお届けする『声優と夜あそびフェスティバル2025』。豪華声優陣が贈る特別な“あそび”をぜひお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。ブラウザからのご購入、アプリ内でのご購入ともに、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は割引/キャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『声優と夜あそびフェスティバル 2025』独占生放送 概要

▼放送日時

【昼の部】2026年2月28日(土) 13時開演（放送開始12時30分～）

【夜の部】2026年2月28日(土) 16時30分開演（放送開始16時～）

▼見逃し配信期間

【昼の部】【夜の部】ともに2026年3月31日（火）23時59分まで

▼出演（敬称略）

【昼の部】安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、小野賢章、花江夏樹、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子、そびー

【夜の部】安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、関智一、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子、そびー

▼視聴料金

【一般チケット】各3,800円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として300円が生じます。

【通しチケット】7,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として700円が生じます。

▼販売期間

2026年1月28日（水）12時～2026年3月31日（火）20時まで

▼視聴・購入ページ

【昼の部】https://abema.tv/live-event/34fad980-72fb-4ff1-bbdc-a2e5f48cf292

【夜の部】https://abema.tv/live-event/5fb093da-b883-496f-9730-e71de6e6dfc1

▼購入者特典

１.「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」

２.「【デジタル配布特典】サイン入りステージフォト」

※１.「MCリレーインタビュー」は配信本編内でご視聴いただけます。

※２.「サイン入りステージフォト」の送付は4月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※２.「サイン入りステージフォト」のダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

・早期購入者特典

本配信チケットを2月6日(金)23時59分までにご購入いただいた方全員から、出演者への質問を大募集！

いただいたものの中から抽選で【PPV映像特典】「舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」に採用させていただきます。

回答フォームはこちら：https://forms.gle/K17E8WmihtFZnvbg6

※質問の募集期限は2月6日(金)23時59分までです。

※本配信チケットの「一般チケット」「通しチケット」をご購入いただいた方、またはローソンチケットにて【PPV付き 一般指定席】【PPV付き VIP指定席】をご購入いただいた方のみ質問募集に応募できます。

※ご購入いただいたアカウントのABEMA IDの記載がない場合は無効となります。あらかじめご了承ください。

※ABEMA IDひとつに対して、質問をひとつご応募可能です。

※質問の選定はランダムとなっておりますので、必ず選ばれるとは限りません。あらかじめご了承ください。

※採用された質問は、昼公演・夜公演いずれの特典で取り上げられるかをランダムで決定いたします。

※出演者の指定がない場合は、質問はランダムに出演者が回答いたします。

※本フォームは""早期購入者限定""の質問応募フォームとなっております。

※本配信は見逃し配信対応しております。また、追っかけ再生も対応しております。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。

https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■『声優と夜あそび 2025』放送概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/218-795

放送日時：

・レギュラー：月曜日～金曜日 夜10時～夜11時30分（生放送）

土曜日 夜9時～夜10時30分

日曜日 夜10時～夜11時30分

・「繋(コネクト)」（月1回）：月曜日～金曜日 夜10時～夜10時30分

土曜日or日曜日 夜10時～夜11時30分（生放送）

放送チャンネル：すべてアニメLIVEチャンネル

※放送後1週間は、最新回を無料でお楽しみいただけます。

■『声優と夜あそび』について

『声優と夜あそび』は、人気声優がタッグを組んでMCを担当する、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組です。8年目となる「2025シーズン」では、これまでの月曜日から土曜日の放送に加え日曜日枠が新設され、月曜日から日曜日までの毎日放送に。月曜日MCを安元洋貴、小林千晃、火曜日を下野紘、入野自由、水曜日を浪川大輔、八代拓、木曜日を小野賢章、花江夏樹、金曜日を関智一、川島零士、土曜日を森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、日曜日を芹澤優と長縄まりあが務めます。また、月1で「繋（コネクト）ウィーク」を開催。MCに金田朋子、公式キャラクター・そびーが就任し、毎月マンスリーMCを迎え、月曜日から金曜日までマンスリーMCとの「繋（コネクト）」をお届けするほか、土曜日または日曜日に1時間半の生放送を実施。歴代最多となる総勢17名の豪華MC陣とともに、2025年も「ABEMA」でしか見られない素敵な時間をお届けいたします。

『声優と夜あそび』公式X：https://x.com/yoasobi_ABEMA

『声優と夜あそび』公式HP：https://sayyoutoyoasobi.com/

※過去の放送回も下記にてお楽しみいただけます。（※一部「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定配信です。）

『声優と夜あそび2024』：https://abema.tv/video/title/218-694

『声優と夜あそび2023』：https://abema.tv/video/title/218-562

『声優と夜あそび2022』：https://abema.tv/video/title/218-434

『声優と夜あそび2021』：https://abema.tv/video/title/218-332

『声優と夜あそび2020』：https://abema.tv/video/title/218-174

『声優と夜あそび 2nd season』：https://abema.tv/video/title/218-101

『声優と夜あそび 1st season』：https://abema.tv/video/title/218-58

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。