“家族3世代で歴史を学び楽しむ旅”　秀吉ゆかりの長浜にて家族で楽しむ歴史体験宿泊プラン　甲冑着用/長浜市観光PRキャラクター/大河館チケット付き【グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ】

琵琶湖のほとりに位置し、目の前に広がる穏やかな湖を望めるリゾートホテル「グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ」（所在地：滋賀県長浜市／総支配人：橋目 光晴）は、“家族3世代で歴史を学び楽しむ旅” をテーマとした宿泊プランを提供します。 「秀吉の甲冑着用体験プラン」では、このプランのために作られた本格的な甲冑を着用し、記念撮影を実施。子供の学びの機会としてはもちろん、祖父母世代には懐かしさや感動を提供します。さらに、子供に人気の“三成くん”をはじめとする長浜市観光PRキャラクターによる館内グリーティング、秀吉・秀長ゆかりの展示を楽しめる北近江豊臣博覧会（大河館）チケット付きプラン、ホテル館内における「戦国フォトスポット」など、歴史を“遊び・体験・学び”により楽しめる企画も開始します。歴史文化と滞在型リゾートを組み合わせた「3世代が楽しめる新しい旅のかたち」をお楽しみください。

＜”家族3世代で歴史を学び楽しむ旅”／企画背景＞

長浜は、秀吉・秀長兄弟をはじめ、戦国時代のドラマが数多く息づく土地。そのドラマをより一層、知り・学び・楽しんでいただける町です。そこで当施設は、子どもにとっては「わかり易く楽しめる」・親世代には「子どものサポートをしながら楽しく学ぶ」・祖父母世代には「歴史を懐しみながら楽しむ」、各世代が楽しめるコンテンツで“家族3世代で歴史を学び楽しむ旅”をテーマにプランを展開します。本格的甲冑、長浜市観光PRキャラクター、北近江豊臣博覧会、そして琵琶湖の湖畔の景色。

長浜ならではの魅力を「滞在型リゾートの価値」に、家族の会話が自然に盛り上がる“楽しく学べる”

旅行体験を目指します。

＜”家族3世代で歴史を学び楽しむ旅”／ポイント＞

ポイント1：秀吉の甲冑着用体験プラン＜1日1組限定＞

「甲冑工房・丸武」製作の甲冑一式

精巧な甲冑を着用・撮影付きの体験型宿泊プランです。このプランのために、職人の繊細な手作業により再現された本格的な甲冑を着用いただき、ホテル内で撮影を行うプランです。 甲冑は、映画・ドラマで甲冑制作を担当したことで注目された名工 「甲冑工房・丸武」により製作されました。ご家族で間近でご覧いただき、いにしえの歴史に触れてみてはいかがでしょう。

概要

宿泊期間：2026年2月15日（日）～12月19日（土）

客室：戦国ルーム 2名1室 1名様あたり29,000円～ レイクビュースタンダードジュニアスイート(和洋室)

秀吉の甲冑着用体験：ホテルスタッフによる記念撮影を行い、チェックアウト時に6つ切写真をお渡しします。

戦国ルームの寝室はゴールドで華やかな内装

ポイント２：長浜市観光PRキャラクター「三成くん」登場！＜1日2組限定＞

長浜市観光PRキャラクター「三成くん」

和モダンの客室ご宿泊のお客様に、長浜市観光PRキャラクター「三成くん」が、客室までプレゼントを届けてくれる、ご家族での団欒にぴったりの、楽しく盛り上がるご当地プランです。チェックイン後、夕食15分前のタイミングで、三成くんが子供向けプレゼントを持参の上、客室へ訪問しますので、ぜひ三世代旅行の記念撮影をお楽しみください。

概要

宿泊期間：2026年2月7日（土）～12月19日(土)

客室：和モダンファミリールーム レイクビュー2名1室 1名様あたり19,800円～

三成くん訪問：夕食が始まる15分程前のタイミングでお子様にプレゼントをお届けします。(1部屋につき1点進呈)

ご家族で寛げる「和モダン」の客室

長浜市観光PRキャラクターとのグリーティング

三成くんに加え、同じく長浜市観光PRキャラクターのひでよしくん、ねねちゃんも参加するグリーティングを、毎週土曜日にホテルのロビーやビュッフェ会場で開催します。記念撮影も可能ですので、ぜひご家族の皆さまでご参加ください。

ポイント3：北近江豊臣博覧会（大河館含む）チケット付き宿泊プラン

「北近江豊臣博覧会」のロゴマーク

長浜駅前で開催されている「北近江豊臣博覧会」（大河館含む）の入館チケットがセットになった、旅の期間にじっくりと戦国時代に浸れる宿泊プランです。歴史好きの方にもお勧めで、ホテル館内には北近江豊臣博覧会のパネルを配置し、まさに歴史を“遊び・体験・学び”により体感し、旅を通して戦国時代の世界観をご堪能いただけます。

概要

提供期間：2026年2月1日（日）～12月19日(土)

客室：クラシックツイン マウンテンビュー 2名1室 1名様あたり30,700円～

和モダンファミリールーム レイクビュー 2名1室 1名様あたり34,000円～（他にも客室別プラン有り）

北近江豊臣博覧会チケット付き宿泊プラン：ご宿泊前後で博覧会をご覧いただき、ご家族で歴史の足跡を辿る旅をお楽しみください。

ポイント4：北近江豊臣博覧会と合わせて楽しめる、戦国フォトスポット誕生

旅の思い出に、戦国撮影スポットで記念撮影を

北近江豊臣博覧会の公開にあわせ、当ホテルのロビーに北近江豊臣博覧会展示パネルを用いたフォトスポットを設置しました。豊臣秀吉の甲冑展示など、戦国時代のスター達との世界観をお楽しみいただける、旅の記念となる撮影スポットです。

概要

期間：2026年2月1日～12月19日

場所：当ホテル 1階エントランス付近

※ 1～3の宿泊プランは全てオールインクルーシブで、1泊2食付き、ラウンジでのご飲食、温泉大浴場のご利用、およびホテル内アクティビティを含みます。(一部のドリンクは有料となります）

グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ

ホテルの目の前には穏やかな琵琶湖が広がる温泉露天風呂で癒しの時間を琵琶湖を眺めながら食事を楽しむビュッフェレストラン

琵琶湖のほとりに位置し、目の前に広がる穏やかな湖を望めるリゾートホテルです。「日本の夕陽百選」に選ばれた夕陽が沈む様は絶景。「黒壁スクエア」や竹生島クルーズ船乗り場など、観光スポットへのアクセスも良く、市内やその周辺を観光するのにも便利な場所です。

【所在地】〒526-0066 滋賀県長浜市大島町38番地

【 TEL 】 03-6743-6550（予約センター）

【アクセス】JR長浜駅 西口(びわこ口)より無料送迎あり。北陸自動車道 長浜ICより車で約15分。

【 URL 】 https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/

