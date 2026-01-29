スムカウ吊手広告 Xキャンペーン 「スムカウみつけ隊！キャンペーン～都営地下鉄を探せ～」開催

FBモーゲージ株式会社

住宅ローン専門サービス事業を行う、FBモーゲージ株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：根石 高宏）は、2026年2月10日より、都営地下鉄車内に掲出される「スムカウ」吊手広告と連動したX（旧Twitter）キャンペーン「スムカウみつけ隊！キャンペーン ～都営地下鉄を探せ～」 を開始いたします。

本キャンペーンは、都営地下鉄車内に掲出されているスムカウの吊手広告をご覧いただいた際に、指定のハッシュタグを付けてXに投稿することで応募できる参加型企画です。毎月5名様に抽選でギフト券をプレゼントし、通勤・通学や日常の移動時間の中で、住宅購入や住宅ローンについて考えるきっかけを提供します。

「スムカウ」は、住宅購入時に“住宅ローンから先に考える”という新しい選択肢を提案する、FBモーゲージ株式会社の次世代型住宅購入サポートサービスです。

■キャンペーンの背景

近年、日本は長らく続いた低金利時代を終え、「金利のある世界」へと本格的に移行しました。政策金利の上昇を受け、住宅ローン金利も変動する局面が増え、住宅購入時のローン選択が、これまで以上に家計や暮らしに大きな影響を与える時代になっています。

FBモーゲージ株式会社は、住宅ローン専門サービスとして、これまで累計10,000組以上の住宅購入者の相談・支援を行ってきました。その中で強く感じているのは、「住宅ローンは金利だけで選ぶものではない」という事実です。

借入額や返済期間、ライフプランの変化、将来のリスクなどを踏まえた判断が重要である一方で、住宅ローンに関する情報は専門的で分かりづらく、「考えること自体を後回しにしてしまう」ケースも少なくありません。 そこで、日常生活の中で多くの方が利用する都営地下鉄という公共交通機関を舞台に、吊手広告という身近な接点を通じて、「住宅購入や住宅ローンを考える最初のきっかけ」をつくりたいと考え、本キャンペーンを企画しました。

■「スムカウみつけ隊！キャンペーン」について

本キャンペーンは、都営地下鉄車内に掲出されるスムカウの吊手広告を“探して、見つけて、投稿する”ことで参加できる、誰でも気軽に参加可能なSNSキャンペーンです。通勤・通学の移動時間や、何気ない日常の中で広告を見つけ、投稿するという行為を通じて、「住宅購入」「住宅ローン」というテーマをより身近なものとして感じていただくことを目的としています。

キャンペーン期間

2026年2月10日 ～ 2026年12月31日

対象路線

都営地下鉄【浅草線】：全編成のうち1編成の1車両

都営地下鉄【三田線】：全編成のうち1編成の1車両

都営地下鉄【大江戸線】：全編成のうち2編成の1車両

抽選期間

毎月1日～月末締切

結果連絡・ギフト送付

・応募翌月中旬を目安に、当選者のみにXのDMにてご連絡

・応募翌月末にアマゾンギフト券1000円分を毎月5名様にプレゼント

（例：3月1日～31日の応募 → 4月中旬結果連絡 → 4月末ギフト送付）

応募回数

各月お一人様1回まで応募可能 ※毎月応募可

応募方法

１. 都営地下鉄で掲出されているスムカウ吊手広告を探す

２. FBモーゲージ公式Xアカウントをフォロー

３. FBモーゲージ公式Xアカウントをメンション

またはキャンペーン概要のポストを引用の上

「#スムカウみつけ隊」のハッシュタグを付けてXに投稿

注意事項

・該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

・鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

・車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

・車内での写真撮影はお控えください。

■今後の展望

FBモーゲージ株式会社は、住宅ローンを「難しいもの」「専門家だけのもの」として捉えるのではなく、生活に寄り添う身近なテーマとして伝えていくことを大切にしています。

本キャンペーンを通じて、住宅購入を検討している方はもちろん、将来の選択肢として住宅ローンに触れるきっかけをつくり、より多くの方が納得感を持った住まい選びを行える社会の実現を目指してまいります。

■会社概要

企業名 ：FBモーゲージ株式会社

ホームページ：https://fbm35.com/

代表者 ：代表取締役 根石高宏

本社所在地 ：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目241番地2 山崎第二ビル２F

代表TEL ：048-658-3535

設立 ：2015年9月

従業員数 ：25名（2026年1月時点）

事業内容 ：住宅ローンサービス事業 ライフサポート事業 プロモーション事業