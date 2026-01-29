【すき家】とろける季節を、召しあがれ。寒い時期にぴったりの濃厚な味わい！すき家が「デミグラスチーズ牛丼」を新発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月5日（木）AM9:00より、「デミグラスチーズ牛丼」を販売します。

「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品です。

香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいです。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいをご堪能ください。

また、おんたまをトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も同時に販売します。デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいをお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、すき家やお家で濃厚な味わいが寒い時期にぴったりの「デミグラスチーズ牛丼」をお召し上がりください。

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,971店舗で販売予定です。（1月29日時点）

【商品概要】

デミグラスチーズ牛丼

（ミニ）600円

（並盛）660円

（中盛）860円

（大盛）860円

（特盛）1,060円

（メガ）1,240円

おんたまデミグラスチーズ牛丼

（ミニ）710円

（並盛）770円

（中盛）970円

（大盛）970円

（特盛）1,170円

（メガ）1,350円