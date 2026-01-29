TVアニメ「憂国のモリアーティ」のトレーディング Ani-Art clear label ホログラム缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

写真拡大 (全19枚)

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「憂国のモリアーティ」の商品13種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「憂国のモリアーティ」の商品の受注を1月26日 （月）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/589?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/589?utm_source=press)


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、シャーロック・ホームズのイラストを新たなタッチで魅力的に表現しました。



※「Ani-Art clear labelシリーズ」は、キャラクターイラストをグラデーションで透明感のあるイメージに描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。




▼トレーディング Ani-Art clear label ホログラム缶バッジ








カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典









当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「3兄弟 Ani-Art clear label 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \638(税込), BOX \5,104(税込)


種類 ：全8種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材 ：紙、ブリキ




▼トレーディング Ani-Art clear label ブロマイド









コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,004(税込)


種類 ：全13種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材 ：紙




▼トレーディング Ani-Art clear label イラストカード








お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,004(税込)


種類 ：全13種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼Ani-Art clear label マルチデスクマット








※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ Ani-Art clear label マルチデスクマット」を使用しております。



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \4,015(税込)


種類 ：全5種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、　　　　ルイス・ジェームズ・モリアーティ、シャーロック・ホームズ、集合）


サイズ：（約）60×35cm


素材 ：ポリエステル、ラバー




▼Ani-Art clear label 特大アクリルスタンド









※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ Ani-Art clear label 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \3,300(税込)


種類 ：全4種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、シャーロック・ホームズ）


サイズ：本体：（約）28×6.5cｍ　台座：（約）9.2×9.2cｍ　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼Ani-Art clear label A5アクリルパネル









※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ Ani-Art clear label A5アクリルパネル」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \3,278(税込)


種類 ：全5種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、シャーロック・ホームズ、集合）


サイズ：（約）21×14.8cm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼Ani-Art clear label BIGアクリルスタンド









※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ Ani-Art clear label BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,980(税込)


種類 ：全4種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、シャーロック・ホームズ）


サイズ：本体：（約）19.6×4.7cｍ　台座：（約）8×4.5cｍ　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼Ani-Art clear label BIGアクリルキーホルダー









※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ Ani-Art clear label BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,155(税込)


種類 ：全4種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、シャーロック・ホームズ）


サイズ：（約）99×80mm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼Ani-Art clear label BIG缶バッジ






※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ Ani-Art clear label BIG缶バッジ」を使用しております。



背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。
カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,155(税込)


種類 ：全4種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、シャーロック・ホームズ）


サイズ：（約）直径15.2cm


素材 ：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ








ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、セバスチャン・モラン、フレッド・ポーロック、ジェームズ・ボンド、シャーロック・ホームズ、ジョン・H・ワトソン、マイクロフト・ホームズの印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典









当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「シャーロック・ホームズ 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写イラストカード









ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、セバスチャン・モラン、フレッド・ポーロック、ジェームズ・ボンド、シャーロック・ホームズ、ジョン・H・ワトソン、マイクロフト・ホームズの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)


種類 ：全12種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼場面写BIGアクリルスタンド







※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ 場面写BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,980(税込)


種類 ：全7種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、セバスチャン・モラン、フレッド・ポーロック、シャーロック・ホームズ、ジョン・H・ワトソン）


サイズ：本体（約）14.3×9.5cm　　台座（約）14.3×3.9cm　　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼場面写A3マット加工ポスター








※画像は「ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ 場面写A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \880(税込)


種類 ：全7種（ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、ルイス・ジェームズ・モリアーティ、セバスチャン・モラン、フレッド・ポーロック、シャーロック・ホームズ、ジョン・H・ワトソン）


サイズ：A3


素材 ：紙




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)








https://amnibus.com/products/title/589?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/589?utm_source=press)


https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元 　株式会社 arma bianca


Web https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)三好 輝／集英社・憂国のモリアーティ製作委員会