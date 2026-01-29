ヴァイスシュヴァルツよりプレミアムブースター「アイドルマスター シンデレラガールズ」が1月30日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月30日(金)にヴァイスシュヴァルツの最新商品、プレミアムブースター「アイドルマスター シンデレラガールズ」を発売することをお知らせいたします。

『アイドルマスター』シリーズ20周年を記念したプレミアムブースター第3弾が発売！

プレミアムブースターは、パックに封入されている4枚のカードのうち、1枚が必ず箔押し仕様のカードが収録されている豪華仕様の商品です。

収録カードには「アイドルマスター シンデレラガールズ」のアイドルの美しいイラストを使用しており、箔押しの加工ともあいまって、高級感のあるカードコレクションに仕上がっております。

本商品と過去に発売した「アイドルマスター シンデレラガールズ」のカードと組み合わせることで、より魅力的なデッキ構築を楽しむことができます。

プレミアムブースター収録カード情報

◯出演キャストによる箔押しサインカードを収録

【SSP（スーパースペシャル）】全3種

＜出演キャスト＞ ※カード画像順に記載

大橋彩香さん（島村卯月 役）/ 福原綾香さん（渋谷 凛 役）/ 原 紗友里さん（本田未央 役）

◯総勢60名の箔押しアイドルサイン入りのカードを収録！

【レアリティSP（スペシャル）】全60種

◯レアリティM@P（マジカルパラレル）は豪華箔押しデザインカード！

【レアリティM@P（マジカルパラレル）】全69種

プレミアムブースター 商品情報

【商品名】

プレミアムブースター アイドルマスター シンデレラガールズ

【発売日】

2026年1月30日(金)

【希望小売価格】

1パック4枚入り 660円(税込)

1ボックス 6パック入り 3,960円(税込)

1カートン 30ボックス入り

カード種類数：ノーマル69種＋箔押しカード132種

▼詳細はこちら

https://ws-tcg.com/ex/IMseries20th/pb_imc/

「アイドルマスター シンデレラガールズ」とは…

2011年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。

ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2026年にはシリーズ15周年を迎えます。

総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。

トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。

～「アイドルマスター」シリーズは2025年7月26日に20周年を迎えました～

・アイドルマスター20周年特設サイト

https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary

・アイドルマスター シンデレラガールズ【ブランド公式】Xアカウント

https://x.com/imas_CGofficial

・アイドルマスター ポータル

https://idolmaster-official.jp/

・アイドルマスター公式Xアカウント

https://x.com/imas_official

ヴァイスシュヴァルツとは

2人で対戦して遊ぶ、ブシロードのトレーディングカードゲーム。キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト！集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ！

現在ヴァイスシュヴァルツには160種類以上のタイトルが参戦中！

ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト：https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式X：https://x.com/wstcg

ヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

