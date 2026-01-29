ヴァイスシュヴァルツよりプレミアムブースター「アイドルマスター シンデレラガールズ」が1月30日(金)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月30日(金)にヴァイスシュヴァルツの最新商品、プレミアムブースター「アイドルマスター シンデレラガールズ」を発売することをお知らせいたします。
『アイドルマスター』シリーズ20周年を記念したプレミアムブースター第3弾が発売！
プレミアムブースターは、パックに封入されている4枚のカードのうち、1枚が必ず箔押し仕様のカードが収録されている豪華仕様の商品です。
収録カードには「アイドルマスター シンデレラガールズ」のアイドルの美しいイラストを使用しており、箔押しの加工ともあいまって、高級感のあるカードコレクションに仕上がっております。
本商品と過去に発売した「アイドルマスター シンデレラガールズ」のカードと組み合わせることで、より魅力的なデッキ構築を楽しむことができます。
プレミアムブースター収録カード情報
◯出演キャストによる箔押しサインカードを収録
【SSP（スーパースペシャル）】全3種
＜出演キャスト＞ ※カード画像順に記載
大橋彩香さん（島村卯月 役）/ 福原綾香さん（渋谷 凛 役）/ 原 紗友里さん（本田未央 役）
◯総勢60名の箔押しアイドルサイン入りのカードを収録！
【レアリティSP（スペシャル）】全60種
◯レアリティM@P（マジカルパラレル）は豪華箔押しデザインカード！
【レアリティM@P（マジカルパラレル）】全69種
プレミアムブースター 商品情報
【商品名】
プレミアムブースター アイドルマスター シンデレラガールズ
【発売日】
2026年1月30日(金)
【希望小売価格】
1パック4枚入り 660円(税込)
1ボックス 6パック入り 3,960円(税込)
1カートン 30ボックス入り
カード種類数：ノーマル69種＋箔押しカード132種
▼詳細はこちら
https://ws-tcg.com/ex/IMseries20th/pb_imc/
「アイドルマスター シンデレラガールズ」とは…
2011年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。
ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2026年にはシリーズ15周年を迎えます。
総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。
トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。
～「アイドルマスター」シリーズは2025年7月26日に20周年を迎えました～
・アイドルマスター20周年特設サイト
https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary
・アイドルマスター シンデレラガールズ【ブランド公式】Xアカウント
https://x.com/imas_CGofficial
・アイドルマスター ポータル
https://idolmaster-official.jp/
・アイドルマスター公式Xアカウント
https://x.com/imas_official
ヴァイスシュヴァルツとは
2人で対戦して遊ぶ、ブシロードのトレーディングカードゲーム。キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト！集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ！
現在ヴァイスシュヴァルツには160種類以上のタイトルが参戦中！
ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト：https://ws-tcg.com/
ヴァイスシュヴァルツ公式X：https://x.com/wstcg
ヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)bushiroad All Rights Reserved.