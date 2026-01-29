成人男女200人に聞いた「2月といえば」イメージ、最多はバレンタインデー｜食べ物は「恵方巻き」「バレンタインチョコ」が拮抗（ハッピーメール調べ）
株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人を対象に「2月に関するイメージ」についてのアンケート調査を実施しました。
※1：2024年6月時点
本調査では
● 「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」
● 「2月の食べ物のイメージ」
● 「2月の花・植物のイメージ」
について複数の選択式アンケートを実施し、回答を集計しています。
本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に、調査結果を公開します。
本調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として公開しています。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/trend/february/
1.「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」最多はバレンタインデー
成人男女200人に「2月と聞いて、最初に何をイメージするか」を尋ねたところ、「バレンタインデー」が103人と最多となりました。
次いで多かったのは「冬の寒さ・雪」：54人、「節分」：36人となっており、2月の行事の中でもバレンタインデーの想起率が突出して高い結果となっています。
【内訳（人数）】
● バレンタインデー：103人
● 冬の寒さ・雪：54人
● 節分：36人
● 受験シーズン：6人
● その他：1人
2.2月の食べ物は「恵方巻き」「バレンタインチョコ」が拮抗
続いて、「2月の食べ物として思い浮かぶもの（複数選択可）」を尋ねた結果、「恵方巻き（115人）」と「バレンタインチョコ（114人）」がほぼ同数となりました。
2月のイベントに関連する食べ物が、男女問わず強くイメージされていることがうかがえます。
【内訳（人数）】
● 恵方巻き：115人
● バレンタインチョコ：114人
● 鍋物：50人
● おでん：25人
● 中華まん：20人
● いちご：18人
● その他：1人
3.2月の花・植物は「梅」が最多、一方で「特に思い浮かばない」も約3割
「2月の花・植物といえば何を思い浮かべるか（複数選択可）」との質問では、「梅」が108人で最多となりました。
一方で、「特に思い浮かばない」と回答した人も56人おり、花や植物については明確なイメージを持たない層も一定数存在していることが分かります。
【内訳（人数）】
● 梅：108人
● 特に思い浮かばない：56人
● 椿：34人
● 水仙：20人
● 菜の花：12人
● 福寿草：4人
調査結果まとめ
本調査では
● 「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」はバレンタインデーが最多
● 食べ物は「恵方巻き」と「バレンタインチョコ」が拮抗
● 花・植物は「梅」が最多だが、明確なイメージを持たない層も約3割
という結果が確認されました。
2月はイベント・食文化の印象が強い一方で、自然・季節要素の想起には個人差があることがうかがえます。
本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。
報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。
▼調査結果特設ページ
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：成人男女200名
アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）
実施日：2025年11月19日
調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）
調査会社：株式会社アイベック
ハッピーメール（ハッピー）とは
ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。
25年以上の運営歴により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。
2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。
2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。
2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）
【ブランドアンバサダー起用実績】
2019年 野呂佳代さん
2020年 野呂佳代さん
2021年 野呂佳代さん
2022年 ほのか さん
2023年 ほのか さん
2024年 ゆきぽよ さん
公式サイト：https://happymail.co.jp
総合ページ：https://happymail.jp
対応端末：スマートフォン,PC
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2000年8月
価格：ダウンロード無料
開発・運営：株式会社アイベック
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)
マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail
ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q
恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/