成人男女200人に聞いた「2月といえば」イメージ、最多はバレンタインデー｜食べ物は「恵方巻き」「バレンタインチョコ」が拮抗（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人を対象に「2月に関するイメージ」についてのアンケート調査を実施しました。


本調査では


　●　「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」


　●　「2月の食べ物のイメージ」


　●　「2月の花・植物のイメージ」


について複数の選択式アンケートを実施し、回答を集計しています。


本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に、調査結果を公開します。


1.「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」最多はバレンタインデー


成人男女200人に「2月と聞いて、最初に何をイメージするか」を尋ねたところ、「バレンタインデー」が103人と最多となりました。


次いで多かったのは「冬の寒さ・雪」：54人、「節分」：36人となっており、2月の行事の中でもバレンタインデーの想起率が突出して高い結果となっています。



【内訳（人数）】


　●　バレンタインデー：103人


　●　冬の寒さ・雪：54人


　●　節分：36人


　●　受験シーズン：6人


　●　その他：1人




2.2月の食べ物は「恵方巻き」「バレンタインチョコ」が拮抗


続いて、「2月の食べ物として思い浮かぶもの（複数選択可）」を尋ねた結果、「恵方巻き（115人）」と「バレンタインチョコ（114人）」がほぼ同数となりました。


2月のイベントに関連する食べ物が、男女問わず強くイメージされていることがうかがえます。



【内訳（人数）】


　●　恵方巻き：115人


　●　バレンタインチョコ：114人


　●　鍋物：50人


　●　おでん：25人


　●　中華まん：20人


　●　いちご：18人


　●　その他：1人



3.2月の花・植物は「梅」が最多、一方で「特に思い浮かばない」も約3割


「2月の花・植物といえば何を思い浮かべるか（複数選択可）」との質問では、「梅」が108人で最多となりました。


一方で、「特に思い浮かばない」と回答した人も56人おり、花や植物については明確なイメージを持たない層も一定数存在していることが分かります。



【内訳（人数）】


　●　梅：108人


　●　特に思い浮かばない：56人


　●　椿：34人


　●　水仙：20人


　●　菜の花：12人


　●　福寿草：4人


調査結果まとめ

本調査では


　●　「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」はバレンタインデーが最多


　●　食べ物は「恵方巻き」と「バレンタインチョコ」が拮抗


　●　花・植物は「梅」が最多だが、明確なイメージを持たない層も約3割


という結果が確認されました。
2月はイベント・食文化の印象が強い一方で、自然・季節要素の想起には個人差があることがうかがえます。



【調査概要】


調査方法：インターネットアンケート


調査対象：成人男女200名


アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）


実施日：2025年11月19日


調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）


調査会社：株式会社アイベック


関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/trend/february/



