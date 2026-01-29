成人男女200人に聞いた「2月といえば」イメージ、最多はバレンタインデー｜食べ物は「恵方巻き」「バレンタインチョコ」が拮抗（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人を対象に「2月に関するイメージ」についてのアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● 「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」

● 「2月の食べ物のイメージ」

● 「2月の花・植物のイメージ」

について複数の選択式アンケートを実施し、回答を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に、調査結果を公開します。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/trend/february/

1.「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」最多はバレンタインデー

成人男女200人に「2月と聞いて、最初に何をイメージするか」を尋ねたところ、「バレンタインデー」が103人と最多となりました。

次いで多かったのは「冬の寒さ・雪」：54人、「節分」：36人となっており、2月の行事の中でもバレンタインデーの想起率が突出して高い結果となっています。

【内訳（人数）】

● バレンタインデー：103人

● 冬の寒さ・雪：54人

● 節分：36人

● 受験シーズン：6人

● その他：1人

2.2月の食べ物は「恵方巻き」「バレンタインチョコ」が拮抗

続いて、「2月の食べ物として思い浮かぶもの（複数選択可）」を尋ねた結果、「恵方巻き（115人）」と「バレンタインチョコ（114人）」がほぼ同数となりました。

2月のイベントに関連する食べ物が、男女問わず強くイメージされていることがうかがえます。

【内訳（人数）】

● 恵方巻き：115人

● バレンタインチョコ：114人

● 鍋物：50人

● おでん：25人

● 中華まん：20人

● いちご：18人

● その他：1人

3.2月の花・植物は「梅」が最多、一方で「特に思い浮かばない」も約3割

「2月の花・植物といえば何を思い浮かべるか（複数選択可）」との質問では、「梅」が108人で最多となりました。

一方で、「特に思い浮かばない」と回答した人も56人おり、花や植物については明確なイメージを持たない層も一定数存在していることが分かります。

【内訳（人数）】

● 梅：108人

● 特に思い浮かばない：56人

● 椿：34人

● 水仙：20人

● 菜の花：12人

● 福寿草：4人

調査結果まとめ

本調査では

● 「2月と聞いて最初に思い浮かぶもの」はバレンタインデーが最多

● 食べ物は「恵方巻き」と「バレンタインチョコ」が拮抗

● 花・植物は「梅」が最多だが、明確なイメージを持たない層も約3割

という結果が確認されました。

2月はイベント・食文化の印象が強い一方で、自然・季節要素の想起には個人差があることがうかがえます。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/trend/february/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年11月19日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/trend/february/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営歴により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/