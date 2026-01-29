Roca Japan｜展示・出展のお知らせ

Roca Japan株式会社

■ ParK gallery（愛知県豊川市）にて ROCA照明の展示・販売を実施


インテリアコーディネーター・プロダクトデザイナーである 反端（たんばた）氏 による


Studio FILT. Exhibition in PEOPLES / ParK gallery にて、


ROCAの照明プロダクトを展示・販売いたします。




本展示は、Roca Japanのプロダクトデザイナーである反端氏インテリアの展示であり、
ROCAの世界観を体感いただける機会となります。







Studio FILT. Exhibition in PEOPLES / ParK gallery


会期：2026年1月21日（水）- 2月1日（日）
定休日：月曜・火曜
Instagram（会場）：park.toyokawa
https://www.instagram.com/park.toyokawa/




会場：ParK gallery
住所：愛知県豊川市白鳥町穴田71





Instagram（STUDIO FILT）：https://www.instagram.com/studio_filt





■ TIBにて展示開始（2月6日～）


2026年2月6日より、TIB（Tokyo Innovation Base）にてRoca Japanの展示がスタートいたします。


TIB掲載情報：
https://tib.metro.tokyo.lg.jp/posts/tibpitch020_3


Roca Japan 株式会社（https://www.roca-jp.com/）：日本の職人技で、Bespokeのあなただけの光を届けます。　伝統工芸品オーダーメイド「ROCA」




期間中、代表・福島は現地に滞在する時間も多く予定しております。


ご来場や詳細なご案内をご希望の方、ならびに 代表・福島との面談やご挨拶を確実にご希望される方につきましては、事前に下記Roca Japan公式InstagramよりDMにてご連絡ください。
日程調整の上、ご案内いたします。


Roca Japan公式Instagram：https://www.instagram.com/roca.japan/



■ TIB（Tokyo Innovation Base）展示について


展示開始日：2026年2月6日（金）～
会場：Tokyo Innovation Base（TIB）
住所：東京都千代田区丸の内3-8-3
（JR有楽町駅 徒歩1分）


Roca Japanの展示に関して代表福島との確実なご対応をご希望の場合は、


事前のDMでのご連絡を推奨しております。




■ お問い合わせ先


Roca Japan株式会社　代表取締役　福島　渚


https://www.roca-jp.com/