Roca Japan｜展示・出展のお知らせ

Roca Japan株式会社

■ ParK gallery（愛知県豊川市）にて ROCA照明の展示・販売を実施

インテリアコーディネーター・プロダクトデザイナーである 反端（たんばた）氏 による

Studio FILT. Exhibition in PEOPLES / ParK gallery にて、

ROCAの照明プロダクトを展示・販売いたします。

本展示は、Roca Japanのプロダクトデザイナーである反端氏インテリアの展示であり、

ROCAの世界観を体感いただける機会となります。

Studio FILT. Exhibition in PEOPLES / ParK gallery

会期：2026年1月21日（水）- 2月1日（日）

定休日：月曜・火曜

Instagram（会場）：park.toyokawa

https://www.instagram.com/park.toyokawa/

会場：ParK gallery

住所：愛知県豊川市白鳥町穴田71

Instagram（STUDIO FILT）：https://www.instagram.com/studio_filt

■ TIBにて展示開始（2月6日～）

2026年2月6日より、TIB（Tokyo Innovation Base）にてRoca Japanの展示がスタートいたします。

TIB掲載情報：

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/posts/tibpitch020_3

Roca Japan 株式会社（https://www.roca-jp.com/）：日本の職人技で、Bespokeのあなただけの光を届けます。 伝統工芸品オーダーメイド「ROCA」

期間中、代表・福島は現地に滞在する時間も多く予定しております。

ご来場や詳細なご案内をご希望の方、ならびに 代表・福島との面談やご挨拶を確実にご希望される方につきましては、事前に下記Roca Japan公式InstagramよりDMにてご連絡ください。

日程調整の上、ご案内いたします。

Roca Japan公式Instagram：https://www.instagram.com/roca.japan/

■ TIB（Tokyo Innovation Base）展示について

展示開始日：2026年2月6日（金）～

会場：Tokyo Innovation Base（TIB）

住所：東京都千代田区丸の内3-8-3

（JR有楽町駅 徒歩1分）

Roca Japanの展示に関して代表福島との確実なご対応をご希望の場合は、

事前のDMでのご連絡を推奨しております。

■ お問い合わせ先

Roca Japan株式会社 代表取締役 福島 渚

https://www.roca-jp.com/