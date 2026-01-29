「経験を必要とする知識」を、なぜ組織は“学ばせよう”としてしまうのか（組織行動科学(R)）

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）が運営する人的資本開発プランニング(R)センターは、国内33.8万人・980社の組織行動データ分析に基づき、「経験を必要としない知識」と「経験を必要とする知識」の違いから、研修・書籍・フレームワークが現場で機能しなくなる構造を明らかにしたレポート『経験を必要としない知識・経験を必要とする知識』を公開しました。

■「知っているのに、できない」は、個人の問題ではない

多くの企業で、研修や学習機会は年々増えています。

それにもかかわらず現場では、

- 理解はしているが、判断に使われない- 正しい説明はできるが、行動が変わらない- 同じような結論が何度も繰り返される

といった状態が続いています。

本レポートが示す結論は明確です。原因は、個人の能力や意欲ではありません。問題は、「知識の性質」と「仕事での扱い方」が一致していないことにあります。

■ 知識は2種類しかない ： 成立条件で見る新しい分類軸

本レポートでは、知識を難易度や専門性で分類しません。仕事として成立する条件によって、知識を次の2つに分けます。

- 経験を必要としない知識手順・基準・完了条件が事前に定義でき、守れば仕事が成立する知識- 経験を必要とする知識判断の違いが結果に影響し、結果を踏まえて基準を更新していくことで初めて成立する知識

この区別を誤ると、本来は判断を引き受けなければならない仕事が、マニュアルや研修によって「手順でできる仕事」のように扱われてしまいます。本レポートでは、この状態を「知識の誤配置」と定義しています。

■ なぜ研修や書籍が、かえって問題を強化してしまうのか

研修や書籍は、経験を必要とする知識を「分かりやすく」翻訳します。しかしその結果、

- フレームが「正解」になる- ケースが「模範解答」になる- 原則が「守るルール」になる

という逆転現象が起きます。

- 理解は増えても、判断は増えない- 学んだはずなのに、現場では使われない

本レポートは、この逆効果が起きる因果構造を、工程別・役割別に整理しています。

■ 解決策は「学習の追加」ではなく、「仕事の再設計」

本レポートが提示する是正策は一つです。教育施策を増やすことではなく、判断を引き受けざるを得ない仕事として設計し直すこと。具体的には、

- 判断点と担い手を明示する- 判断理由・結果・更新点を成果物として残す- 成果を「完了」ではなく「基準の更新」で評価する

といった、仕事の運用設計そのものを見直す必要があります。

■ 人的資本投資が「成果につながらない」理由を構造で示すレポート

本レポートは、

- なぜ育成が効かないのか- なぜフレームが形骸化するのか- なぜ「任せられる人」が増えないのか

といった、人的資本経営の根本課題を、能力論ではなく仕事設計の問題として整理しています。

研修・人材開発・人事制度・AI活用を検討するすべての組織にとって、「何を学ばせるか」以前に、「どの仕事に判断を戻すのか」を問い直すための基準資料です。

■ レポート概要

タイトル：経験を必要としない知識・経験を必要とする知識

発行：人的資本開発プランニング(R)センター（リクエスト株式会社）

内容：

- 知識の2分類と成立条件- 工程×役割で見る「誤配置」の構造- 研修・書籍が逆効果になる理由- 是正のための仕事設計原則と判定問い

ダウンロードはこちらか：

■ 人的資本開発プランニング(R)センターについて

人的資本開発プランニング(R)センターは、33.8万人に及ぶ行動データ分析を基盤に「人の成長」や「育成」を個人の問題に還元せず、仕事・役割・判断構造の設計から捉え直す研究と実践を行っています。

組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を事業環境と経験から解明し、より善く再現する手段です。