【ニューオータニイン札幌】ライブイベント「オールディーズ＆ディスコナイト 復活祭 2026」を開催！3月22日（日）はホテルで踊る一夜を
ニューオータニイン札幌（札幌市中央区 総支配人：石垣慎一良）では、2026年3月22日（日）、2階 宴会場「鶴の間」にて、「オールディーズ＆ディスコナイト 復活祭！ 2026」を開催いたします。懐かしのオールディーズからディスコナイトまで、馴染み深い名曲の数々をホテル自慢の料理と共にお愉しみいただけます。
オールディーズ＆ディスコナイト 復活祭！ 2026
70～80年代のディスコナンバーを中心に、パワフルでメロディアスなステージが蘇る “春の復活祭”。
心躍るサウンドとライブパフォーマンスを、特別なひとときとともにお楽しみください。
▼開催日：2026年3月22日（日）
▼時 間：18:00～ お食事/19:00～ ショー（開場 17:45～ ）
▼料 金：\15,000【お食事・フリードリンク・税金・サービス料含む】
▼場 所：2階「鶴の間」
※完全予約制
※全席指定
※未就学児童の入場はご遠慮願います。
詳細内容・ご予約 :
https://newotanisapporo.com/banquet-list/oldies-disconight2026/
Machine☆Gun（マシン☆ガン） プロフィール
「ディスコ55」「コンコルド93」「アトラス」など多彩なステージで活躍。1984年の解散後、2004年に活動再開。60～80年代のディスコナンバー、和洋ポップス、オールディーズ、GSを中心に、パワフルでメロディアスなパフォーマンスで幅広い世代を魅了し続ける人気バンド。
Machine☆Gun（マシン☆ガン）
MC：トクナリ 様 プロフィール
トクナリ
ラジオパーソナリティー歴31年
インターバルタイムに、ご機嫌なサウンドと軽快なトークをお届けします。
詳細内容・ご予約 :
https://newotanisapporo.com/banquet-list/oldies-disconight2026/
ニューオータニイン札幌 ホテル外観
【ニューオータニイン札幌】
ニューオータニイン札幌は、2026年8月1日に開業44周年を迎えます。
札幌駅・大通駅から好アクセスで観光からビジネスまで多様にご利用頂けます。
シンプルで落ち着きのある客室にカジュアルなレストランと和洋中の料理を提供するレストランを併設。
お客様に信頼されるサービスとおもてなしに満ちた時間をお過ごしいただけます。
公式サイト：https://newotanisapporo.com/
Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/newotani_inn_sapporo/
Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/NewOtaniInnSapporo/
X（旧Twitter） 公式アカウント：https://twitter.com/inn_sapporo