関西国際空港・大阪国際空港・神戸空港（KIX/ITAMI/KOBE）公式ウェブサイトを全面リニューアル

関西エアポート株式会社

関西エアポートグループは、2026年1月27日（火）より関西国際空港・大阪国際空港・神戸空港の公式ウェブサイトを全面的にリニューアルしたことをお知らせします。

今回のリニューアルでは、空港利用者が必要な情報を迷わず見つけ、次の行動へスムーズに移れるよう、情報設計・デザイン・機能を大きく一新しました。出発・到着・乗り継ぎに加え、空港内での食事・買い物、イベント参加、飛行機の見学など多様な利用シーンに対応し、リアルタイムフライト情報や商業・レストラン情報へのアクセス性を強化しました。また、施設検索とフロアマップを連動させることで、目的地の検索から地図表示、詳細情報の確認までをスムーズに行えるようになりました。

さらに、ウェブサイトのメインビジュアルでは、各空港の特徴を出したオリジナルイラストを採用し、統一感のある体験設計の中で、国内外の空港利用者に各空港周辺地域の魅力や旅行のワクワク感を直感的に伝えます。

また、日本の空港で初となるアクセシビリティ支援ツール『Uniweb』を導入し、文字の大きさや読み上げ機能など、どなたでも快適にご利用いただける閲覧環境を整備しています。

関西エアポートグループは、今後もさらなる利便性の向上と情報発信力の強化をめざし、快適で楽しい空港体験を創造いたします。

●関西国際空港（KIX）公式ウェブサイト （URL：https://www.kansai-airport.or.jp/）

●大阪国際空港（ITAMI）公式ウェブサイト （URL：https://www.osaka-airport.co.jp/）

●神戸空港（KOBE）公式ウェブサイト （URL：https://www.kairport.co.jp/）

※対応言語：日本語・英語・簡体語・繁体語・韓国語

【主なリニューアルポイント】

●リアルタイムフライト情報の強化

旅行の準備や搭乗の注意点、空港での過ごし方など役立つ情報を発信し、旅前から空港利用者をサポートします。また、搭乗予定のフライトをブックマークできる機能を追加予定※。出発前に自分のフライト情報を保存しておけば、何時にどのゲートに行けばよいのかすぐに確認できます。

今後、ブックマーク機能を実装予定

●フロアマップの充実

インタラクティブ・フロアマップを新たに導入しました。店舗・施設を検索でき、空港利用者のスムーズな移動をサポート。利便性と快適性を向上します。経路検索も実装予定で、施設案内の効率化を図ります。

●飲食・物販・サービス情報の最適化

検索機能の項目を整理し、利便性を強化。また、店舗などの詳細情報は空港利用者にとって優先度の高いカテゴリー、場所、営業時間、決済方法などを優先して表示し、インタラクティブ・フロアマップへ埋め込むことで空港体験の充実をサポートします。