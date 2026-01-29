『囀る鳥は羽ばたかない』のトレーディングスクエア缶バッジ vol.5などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『囀る鳥は羽ばたかない』の商品9種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『囀る鳥は羽ばたかない』の商品の受注を1月26日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/781?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングスクエア缶バッジ vol.5

矢代、百目鬼のイラストをスクエア缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \3,630(税込)

種類 ：全6種

サイズ：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングインスタントカメラ風イラストカード3枚セット

矢代、百目鬼のイラストをインスタントカメラ風のイラストカード3枚セットに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディングブロマイド2枚セット vol.3

矢代、百目鬼のイラストをブロマイド2枚セットに仕上げました。

フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \2,695(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼クッションカバー

矢代、百目鬼のイラストをクッションカバーに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,500(税込)

サイズ：（約）45×45cm

素材 ：ポリエステル

▼アクリルスタンド時計

6巻表紙イラストをデザインしたアクリルスタンド時計です。

スタンドが付属しており、置き型の時計になります。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※組み立てはお届け後お客様側にて行って頂きます。

※時計の動作には単三乾電池1本（別売り）が必要です。

▽仕様

価格 ：\5,500(税込)

サイズ：（約）20×14.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼F3号キャンバスボード vol.4

※画像は「F3号キャンバスボード vol.4 ver.A」を使用しております。



矢代、百目鬼のイラストをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全3種（ver.A、ver.B、ver.C）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼マルチデスクマット

2巻表紙イラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド vol.2

矢代、百目鬼のイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼プラチナ万年筆コラボ 多機能2色ボールペン+シャープペン

矢代、百目鬼モチーフのデザインに仕上げました。



本体内部の機構には切り替えもスピーディな回転式メカを採用しており、回転繰り出し式の油性ボールペン2色（赤・黒 0.7mm）と、回転繰り出し＆ノック（キャップスライド）式のシャープペンシル0.5mmが一体となった多機能筆記具です。

ボディは擦り傷に強いアルミ素材の表面にアルマイト処理を施しました、軽くて丈夫な普段使いしやすい仕様です。

▽仕様

価格 ：各 \4,378(税込)

種類 ：全2種（矢代、百目鬼）

サイズ：（約）軸径φ1.2×14.2cm

素材 ：アルミニウム・真鍮・合成ゴム

▼プラチナ万年筆について

プラチナ万年筆は、1919年に万年筆からスタートし た筆記具メーカーです。

万年筆は非常に細い溝を通してインクを吸引する毛細管現象をベースに作られているなど

インク(化学)、金属工学、プラスチック成型、機械工学等すべての科学の粋が結集した筆記用具です。

また、世界で初めてインクカートリッジを実用化し、この技術の応用から、

使い切りではない繰り返し使用ができる 蛍光マーカーなどが官公庁やオフィスなどで広くお使い頂いております。

私達はこれらの技術に、最良の材料を吟味しお客様にお慶び頂ける様にお手元にお届けしております。

