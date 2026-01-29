次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」、オンライン証券のパイオニア「松井証券」のリサーチ・カバレッジを開始

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：河井浩一、以下「当社」）は、松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：和里田 聰、証券コード：8628、以下「松井証券」）のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。

サービスの特徴：独自の分析基盤を用いた、スピーディかつ網羅的な株式リサーチの提供

■ENVALITH（エンヴァリス）に込めた想い

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

エンヴァリスは、企業の可能性を最大限に引き出すという決意を込めた造語です。

Mission: 日本と世界の企業を照らし、輝かし続ける

Vision:企業の本質的な価値を見出し、あらゆる手段で世界へ伝え、高めていく

■代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

- En-（エン-）：「Enable」「Enrich」「Enhance」といった、能力を引き出し高めるポジティブな意。より良い未来を可能にする存在であることを目指します。- Val-（ヴァル-）：「Value」のみならず、経済的価値を下支えする「Valor（勇気）」や「Valid（正当な）」評価への願いを込めています。- -lith（-リス）：ギリシャ語で「石、岩」を意味します。揺るぎない一枚岩のような強固な基盤と、磨けば光る「鉱石」のイメージ、そして光を当てて価値を「発掘」する創造性を表現しています。

「日本の個人投資家のために数々のイノベーションを起こしてきた松井証券のリサーチを開始できることを大変光栄に思います。当社の役割は、企業の持つ本質的な価値を世界中の投資家へ、一切のタイムラグなく解放することです。今回のカバレッジを通じて、松井証券の本質的な価値を世界へ伝え、日本市場の活性化に寄与してまいります。」

