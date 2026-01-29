コトモノマルシェバイヤーがおすすめする、バレンタインの″ちょこ″っとギフト20選

株式会社storyteller

2月14日はバレンタインデー。

誰かを想って作ったり、好みに合わせて選んだり、大切な人の喜んでいる姿を想像しながら何かを準備をするのって楽しいですよね。

今回はそんな「バレンタインデー」についてお届けします。

今年も全国で盛り上がりを見せるバレンタイン

1月中旬から全国各地の百貨店でチョコレートの祭典が始まりました。

東京では一番有名なパリ発の「サロン・デュ・ショコラ」が新宿伊勢丹で始まり、24回目を迎える今回は、過去最多の153のブランドが集結。

一方、大阪ではシェフ来店や飲食イベントやトークショーなど有料セミナーも開催されるイベントがあったり、今やチョコレートを買うだけではない、様々な体験も今やバレンタインイベントを盛り上げる１つの要素となっているんですね。

コトモノマルシェのバレンタインは？

コトモノマルシェもそんなバレンタインというイベントを楽しみに、

店頭ではチョコレートやハートモチーフのアクセサリーや雑貨をこの時期限定でセレクト。

お取り扱いは一部店舗にはなりますが、ぜひハンドメイドならではのバレンタインをお楽しみいただけます。

本記事でご紹介させていただくのは「フェイクスイーツ」「アクセサリー」「ネイル」。

大切な人へ、友人へ、私へ.."ちょこ"っと贈り物しませんか？

■二度見してしまうほど本物そっくりな「フェイクスイーツ」

■バレンタインに贈りたい、つけたい「アクセサリー」

■甘くて、可愛い バレンタイン「ネイルチップ」

＊ご紹介の商品は記載の店舗でのお取り扱いとなります。＊数量限定品のため完売次第終了となります。予めご了承くださいませ。

今回ご紹介させていただいたアクセサリーのお取り扱いは画像右下に記載させていただいております。

気になるものがありましたらぜひ足を運んでみてください。

