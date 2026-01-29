俊敏なフットワークを支えるフィット感と優れた耐久性を追求したテニスシューズ「PRESTIGE NEO」を発売

アシックスジャパン株式会社

アシックスジャパンは、俊敏なフットワークを支えるフィット感と優れた耐久性を追求した テニスシューズ「PRESTIGE NEO（プレステージネオ）」4品番を、2月5日からアシックスオンラインストア、アシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）で先行発売し、2月12日から全国のスポーツ用品店などで順次発売します。

メーカー希望小売価格は、すべて13,970円（税込）です。オムニ・クレーコート用に加えてオールコート用のシューズも展開します。

アッパー（甲被）の素材には耐摩耗性に優れたPU（ポリウレタン）を採用し、耐久性とフィット感を高めながら、見た目に高級感をもたせるデザインにしています。

ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）中部には、ねじれを抑える硬いパーツ「TRUSSTIC（トラスティック）」を搭載し、フットワークの安定性を高め、前方への加速をサポートします。

靴底は、プレーを支えるためのグリップ性を追求しています。オールコート用では、プレー中に力のかかる部分を考慮し、網目状の意匠にすることで、グリップ力と柔軟性をよりよいバランスで実現しています。オムニ・クレーコート用では、グリップ力を発揮させるため、意匠の形状と向きの検証を行い、適切な形に設計しています。

〇「ASICS Design Philosophy」について

アシックスが定めた、身体と心の両方にとって優れた構造設計を追求するための当社独自の設計思想。人を常に中心に据えた科学的なアプローチを行い、身体や動きの特徴をあらゆる観点から詳細に分析する 「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学）」といった研究ポリシーは変えず、さらに人に寄り添うことを目的に4つの主要分野の研究開発を軸としています。

・ユーザーテスト（性能評価とユーザーの感覚的な着用テスト）

・サイエンス（フィジカルと感性の両面からアスリートを支える科学的研究）

・イノベーション（長期にわたる製品考察、継続的な改善プロセスの構築）

・サステナビリティ（資源効率の向上やCO2排出量削減、持続可能なプロセスの構築）

〇商品概要

【オールコート用】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/285_1_5cabba8abd5e90660f67ed1f2f9ffc82.jpg?v=202601291151 ]

【オムニ・クレーコート用】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/285_2_1e56f6a71a785f0373ed0413f1c5e0f2.jpg?v=202601291151 ]

〇商品紹介ページ

https://asicsjp.info/4k2K4dY