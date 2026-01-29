アニメ「TO BE HERO X」のトレーディング Ani-Art メタリック缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「TO BE HERO X」の商品11種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「TO BE HERO X」の商品の受注を1月26日(月)より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1659?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング Ani-Art メタリック缶バッジ
X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー＆ビッグジョニー、ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイス、リン・リンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、メタリック仕様の缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。
※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Ani-Art 75mmメタリック缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \638(税込), BOX \7,018(税込)
種類 ：全11種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング Ani-Art マット缶バッジ
X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー＆ビッグジョニー、ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイス、リン・リンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マットな手触りの缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Ani-Art 75mmマット缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \583(税込), BOX \6,413(税込)
種類 ：全11種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング Ani-Art オーロラアクリルタイル
X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー＆ビッグジョニー、ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイス、リン・リンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、オーロラアクリルタイルに仕上げました。
3cmサイズのアクリルタイルにフルカラーでプリントしております。
アクリルにオーロラの加工が施されており、角度によって色の変化をお楽しみいただけます。
あなたの日常に新たな彩りを添えてみませんか。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「X Ani-Art オーロラアクリルタイル AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \473(税込), BOX \5,203(税込)
種類 ：全11種
サイズ：（約）30×30mm 厚み：5mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art イラストカード
X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー＆ビッグジョニー、ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイス、リン・リンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「X Ani-Art イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,620(税込)
種類 ：全15種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼Ani-Art 缶バッジ5個セット
X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー＆ビッグジョニーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジ5個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\2,640(税込)
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼Ani-Art 缶バッジ6個セット
ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイス、リン・リンのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジ6個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,168(税込)
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼Ani-Art BIGアクリルスタンド
※画像は「X Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。
各キャラクターのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。
台座の形はヒーローロゴになっています。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全11種（X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー、ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイス、リン・リン）
サイズ：本体：（約）11.9×11.4cm 台座：（約）8.2×7.6cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼Ani-Art オーロラチケットホルダー
※画像は「X Ani-Art オーロラチケットホルダー」を使用しております。
各キャラクターのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、チケットやメモなどを収納可能なチケットホルダーに仕上げました。
光に反射して色合いが変わる、オーロラ生地を使用しております。
蓋付きのため大切なチケットやカードをなどを無くすことなく持ち運ぶことができます。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
※爪や鋭利なもので強く擦ったり引っ掻いたりすると、印刷が剥がれる可能性がありますので、注意の上使用してください。
▽仕様
価格 ：各 \1,705(税込)
種類 ：全5種（X、ツリーマングループ、DOS、マイティグローリー、FOMO）
サイズ：外寸：（約）18.7×8.8cm 内寸：（約）17cm×8cm
素材 ：PVC
▼Ani-Art カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー
※画像は「X Ani-Art カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。
各キャラクターのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、カード型のアクリルキーホルダーに仕上げました。
小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,375(税込)
種類 ：全11種（X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー&ビッグジョニー、ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイス、リン・リン）
サイズ：本体：（約）11×7cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼Ani-Art A5硬質カードケース
※画像は「X Ani-Art A5硬質カードケース」を使用しております。
各キャラクターのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ケースに仕上げました。
A5サイズ以内のチケットやポストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りを添えてみませんか。
▽仕様
価格 ：各 \1,023(税込)
種類 ：全5種（X、ツリーマングループ、DOS、マイティグローリー、FOMO）
サイズ：外寸：（約）22.2×15.9cm 内寸：（約）21.0×14.8cm（A5サイズ）
素材 ：硬質PVC
▼集合 マルチデスクマット
X、クイーン、梁龍、黙殺、リトルジョニー＆ビッグジョニー、ロリ、ラッキーシアン、トラ、魂電、ナイスのイラストをマルチデスクマットに仕上げました。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
https://x.com/AMNIBUS
