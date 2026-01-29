プロモツール、オリジナルアロマ・香りマーケティング向け開発が前年同期比150％増

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は、2025年10～12月におけるオリジナル香料の開発案件数が前年同期比150％増加したことをお知らせいたします。これまで4,000社以上との取引実績を背景に、オリジナルアロマを活用した香りマーケティングや香りブランディングへのニーズが急速に高まっています。

案件数150％増を牽引する、どんな香りも創り出す調香技術

香り技術研究所（さいたま市）にて、食品や素材の香りを精密に再現する専属調香師チーム。高度な分析と調香により、企業のブランド価値を最大化するオリジナルアロマを開発。

香りは人の記憶や感情に直接作用し、ブランド価値を高める重要な要素として注目されています。競合との差別化やブランドの世界観づくりにおいても、香りは来訪者の印象に残りやすく、再訪や購買行動につながる効果が期待できます。

一方で、香りマーケティングを検討する企業の中には、「市場に欲しい香りが存在しない」「既存の香料ではブランドの世界観を表現しきれない」「食品・飲料・素材そのものの香りを再現するのが難しい」といった理由から、導入を断念してきたケースも少なくありませんでした。

当社はこうした課題に対し、日本一の若手調香師として注目を集める渡辺武志を中心とした専属調香師チームが、“存在しない香りをゼロから創り出す”オリジナル調香を提供しています。食品・飲料・素材そのものの香りを精密に再現する高度な調香技術により、企業がこれまで表現できなかった香りの世界観を実現してきました。

オリジナルアロマの開発実績・事例一覧： https://www.promotool.jp/case_study/

4,000社以上の取引実績が支える、香りブランディングの広がり

この調香技術により、企業は商品やブランドの世界観を香りで伝えるプロモーション、食品や飲料の香りを活用した体験施策、香り付きグッズの開発など、香りマーケティングの可能性を大きく広げることができます。その結果、2025年10～12月にはオリジナル香料の開発案件数が前年同期比150％増加と高水準でした。

当社はこれまで4,000社以上の企業と取引を行い、業種・業界を問わず多様な香りの課題に向き合ってきました。専属の調香師が企業ごとのブランド背景や目的を丁寧にヒアリングし、最適な香りを設計する体制が、高い評価を受けています。

香りを「ブランドの差別化要素」とする施策が加速

香りのオリジナル開発が増加している背景には、ブランドや製品の明確な差別化が求められていることに加え、食品・飲料・素材の香りをそのまま再現したいというニーズの高まりがあります。試食や試飲が難しい場面でも、香りによって商品価値を伝えられるため、香りは“体験の代替”としても活用されています。

また、香り付きグッズや展示会・イベント演出など、香りそのものが主役となる施策も増えており、香りはブランドの差別化要素として重要性を増しています。

当社のオリジナル調香は、4,000種類以上の調香実績に裏打ちされた知見と、専属調香師による設計体制が強みです。国際的な香料安全基準であるIFRA／RIFMに準拠した安心・安全な香りづくりを徹底し、空間芳香から香りグッズまで一貫して提供できるワンストップ体制も、多くの企業から支持されています。

今後の展望

当社は今後も、オリジナルアロマや香りマーケティング、香りブランディングの分野において、企業の課題を香りで解決するパートナーとして、調香技術の高度化と表現領域の拡大に取り組んでまいります。

※当社が開発する香りは、国際的な香料安全基準であるIFRAスタンダードに準拠して開発しています。また、日本香料工業会の会員企業として、香料原料の選定や配合濃度、品質管理を厳格に行い、長時間・高頻度で使用される空間でも安心して利用できる香りを提供しています。

プロモツールのサービス「香りマーケティング」について

プロモツールの「香りマーケティング」サービスは、嗅覚が記憶や感情に強く結びつく特性を生かし、香りを通じてブランドや商品の価値を直感的に伝えるマーケティング手法です。視覚や聴覚に偏りがちな従来のプロモーションに対し、香りという感覚を加えることで、顧客の印象に残る体験を創出し、ブランド認知や好意形成を高めます。これまで4,000社以上との取引実績で培った知見を背景に、日本一の若手調香師として注目される調香師と、大手広告代理店にて世界的自動車メーカーを担当してきたマーケターが連携し、企業の目的やブランドの世界観を深く理解したうえで香りを設計・展開することで、他社にはない香りを活用した本質的な差別化と、記憶に残るブランド体験の提供を実現しています。

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りでブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香りで空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りでプロモーション（香りDM等）

：(6)香りでエンターテインメント演出

