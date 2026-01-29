「令和８年度 北海道立漁業研修所　総合研修」受講生の三次募集開始について

写真拡大

北海道

　北海道立漁業研修所では、道内の漁業後継者や道内で漁業を志す人を対象に、漁業に必要な知識及び技術の習得を目的とする「総合研修」を行っており、次のとおり来年度の受講生三次募集を開始します。


　なお、多様な人材を確保するため、令和8年度二次募集から、総合研修修了後に道内で漁業就業の意思がある場合は、漁業協同組合長の推薦を要しないこととしております。



1　受講者募集期間 令和7年12月22日(月)～令和8年2月13日(金)


2　研修期間 　令和8年5月上旬から10月下旬　約6ヶ月間


3　研修場所 　北海道立漁業研修所(鹿部町字本別540番地198)


4　選考試験 　日時　令和8年2月26日(木)


　　　　　　　　 　会場　札幌市　北海道庁本庁舎10階　水産林務部1号会議室


5　主な研修内容 ・講義(栽培漁業、漁業制度など)


　　　　　　　　　・技能実習(ロープワーク、漁労作業、操船など)


　　　　　　　　　・資格取得講習(一級小型船舶、無線、潜水士など)


6　必要経費 　約65万円


　　　　　　　　　※漁業の就業に向けた奨学事業があります。詳しくはお問い合わせください。


7　申込先 　 北海道立漁業研修所


　　　　　　　　　〒041-1404 北海道茅部郡鹿部町字本別540番地198


　　　　　　　　　TEL01372-7-5111


8　北海道漁業研修所ウェブサイトURL　https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/gkj/243111.html





【本件に関するお問い合わせ先】


　北海道水産林務部水産局水産経営課


　電　話：011-204-5460