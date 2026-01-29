小売業向け統合ソリューション『retail HUB』、配送業務効率化ツール「DSS」の提供を開始

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営する『retail HUB』は、セイノーラストワンマイル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：河合 秀治）が提供する配送管理システム「DSS（Delivery Solution SaaS）」の取り扱いを開始します。 これにより『retail HUB』は、ネットスーパーの受注から配送管理までを一気通貫で支援する体制を構築し、クライアント企業の事業黒字化を後押しします。

配送業務効率化ツール「DSS」提供開始 背景

ネットスーパー事業の運営コストにおいて、商品原価を除き最も大きな割合を占めるのが「配送費」です。収益性を高めるには、配送ルートを最適化し、限られた車両でより多くの商品を届ける効率的な体制づくりが欠かせません。

『retail HUB』ではこれまで、受発注システム（アプリ/WEB/管理画面）の提供に加え、ピッキング・パッキングアプリによる店舗作業の効率化や、配送管理システム「DSS（Delivery Solution SaaS）」とのAPI連携機能を提供してまいりました。

この度、新たに「DSS」の取り扱いを正式に開始いたします。これにより、ネットスーパーの受注から配送管理までを、一気通貫で支援することが可能となりました。

「DSS」概要

「DSS（Delivery Solution SaaS）」は、最適な配送ルートの「自動計算」とAIによる「配車組計算」により、配送業務全体を効率化するシステムです。

複雑なルート計算を自動化して作業時間を大幅に短縮し、出発時間を早めることで車両1台あたりの配送件数増加を可能にします。さらに、アプリによるナビゲーションやステータス管理が誤配送の防止やペーパーレス化を促進し、業務のスピードアップと配送品質の向上を同時に実現します。

今後の展望

「DSS」に関する記事はこちら :https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog/delivery-efficiency-optimization-dss-integration

『retail HUB』は、「小売業が新しい買い物体験をとどけるHUBに」なることを掲げ、ネットスーパー立ち上げ支援から、ピッキング・パッキングアプリによるバックヤード効率化、そして今回の配送最適化に至るまで、小売業のDXを包括的に支援しています。 今後も、パートナー企業との連携を深めながら、クライアント企業の収益最大化と持続可能な事業成長に貢献するソリューションを拡充してまいります。

サービスに関するお問い合わせはこちら ▶︎ info-retailhub@every.tv

ネットスーパーのノウハウ記事はこちら :https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog

セイノーラストワンマイル株式会社とは

セイノーラストワンマイル株式会社は、2024年4月にセイノーホールディングスの子会社として設立された、ラストワンマイル領域を中核に、グループ各社と連携しながら事業を展開する統括会社です。物流の社会課題に対し、セイノーグループの基盤を活かした「社会課題解決型ラストワンマイル」を推進しています。

*会社概要は https://slo.co.jp/company/ をご覧ください。

『retail HUB』について

「小売業が新しい買い物体験をとどけるHUBに」

お客様が期待する買い物体験は、日々進化しています。買い物時のレシピ・献立の提案や健康サポート、アプリでの決済時やポイントカードやクーポンの管理、家に帰ってからも買い物したもののレシピ提案や、店舗に行かなくても完結するネットスーパーでの購入などなど。『retail HUB』は店頭でもネットでも、あらゆる課題をデジタルの力で総合的にサポートするパートナーを目指してまいります。

WEBサイト：https://biz.delishkitchen.tv/retailhub

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/