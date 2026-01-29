『名探偵コナン』のトレーディング Ani-Art 第10弾 アクリルネームプレートなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『名探偵コナン』の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『名探偵コナン』の商品の受注を1月26日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/56?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

江戸川コナン、灰原哀、毛利蘭、世良真純、萩原千速、横溝重悟、松田陣平、萩原研二のイラストを新たなタッチで魅力的に表現しました。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▼トレーディング Ani-Art 第10弾 アクリルネームプレート

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \5,544(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art 第10弾 グリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「江戸川コナン＆灰原哀 Ani-Art 第10弾 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS&アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \5,104(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art 第10弾 クリアダイカットステッカー

クリア素材のため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \9,328(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（最大約）60×51mm 以内

素材 ：PET、PP

▼トレーディング Ani-Art 第10弾 ブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,928(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Art 第10弾 イラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,928(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Ani-Art 第10弾 BIGアクリルスタンド

※画像は「江戸川コナン Ani-Art 第10弾 BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（江戸川コナン、灰原哀、毛利蘭、世良真純、萩原千速、横溝重悟、松田陣平、萩原研二）

サイズ：本体：（約）84×37mm 台座：（約）80×43mm

背景パーツ：（約）91×65mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art 第10弾 BIGアクリルキーホルダー

※画像は「江戸川コナン Ani-Art 第10弾 BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,155(税込)

種類 ：全8種（江戸川コナン、灰原哀、毛利蘭、世良真純、萩原千速、横溝重悟、松田陣平、萩原研二）

サイズ：（約）10.5×9.9cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Ani-Art 第10弾 A3マット加工ポスター

※画像は「江戸川コナン Ani-Art 第10弾 A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全8種（江戸川コナン、灰原哀、毛利蘭、世良真純、萩原千速、横溝重悟、松田陣平、萩原研二）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼Ani-Art 第10弾 100mm缶バッジ

※画像は「江戸川コナン Ani-Art 第10弾 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \748(税込)

種類 ：全8種（江戸川コナン、灰原哀、毛利蘭、世良真純、萩原千速、横溝重悟、松田陣平、萩原研二）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼Ani-Art 第10弾 B8硬質ケース

※画像は「江戸川コナン&灰原哀 Ani-Art 第10弾 B8硬質ケース」を使用しております。



B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \693(税込)

種類 ：全4種（江戸川コナン&灰原哀、江戸川コナン&毛利蘭&世良真純、萩原千速&横溝重悟、松田陣平&萩原研二）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996