【新潟】体の芯から温まる“白みそ×生姜”の最強タッグ！らーめん風伯、『彩り野菜の生姜みそらーめん』新発売

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が展開する「らーめん風伯」は、2026年2月2日（月）より、新潟市内の2店舗（万代店・女池店）にて、季節限定メニュー『彩り野菜の生姜みそらーめん』（税込1,080円）の販売を開始いたします。

彩り野菜の生姜みそらーめん

『彩り野菜の生姜みそらーめん』は、100％北海道醸造味噌を使用した風伯自慢の白味噌に生姜を加えることで、コクと風味が調和し旨味を引き出しています。

野菜は10種類(もやし・キャベツ・玉ねぎ・人参・小松菜・青梗菜・木耳・赤パプリカ・ねぎ・水菜)入っており、彩りとボリュームのある食べ応えのある一杯です。

仕上げに、自家製の生姜味噌漬けを添えました。生姜の刺激が癖になり、食べ終わった後は体の中からぽかぽかと温まります。

寒い日におすすめの、“ごちそう感”あふれる至福の一杯を、ぜひお楽しみください。

■商品情報

・商品名：彩り野菜の生姜みそらーめん

・販売価格：1,080円（税込）

・発売日：2026年2月2日（火）

・発売店舗：らーめん 風伯 万代店、女池店

店舗のご案内

らーめん風伯 万代店

住所 新潟県新潟市中央区万代1-1-32

アクセス JR新潟駅万代口より徒歩10分

席数 テーブル4席 / カウンター8席

駐車場 無（近隣にコインパーキングあり）

営業時間 11:00～21:30（L.O. 21:00）

定休日 無（元日のみ休み）

らーめん風伯 女池店

住所 新潟県新潟市中央区女池上山1丁目5-15

アクセス JR新潟駅南口より車で15分

席数 テーブル7席 / カウンター6席

駐車場 60台（共有駐車場）

営業時間 11:00～15:00（L.O. 14:30）、

17:00～21:00（L.O. 20:30）

定休日 無

毎月2.8.9の付く日は「風伯の日」 麺大盛り無料サービス実施中！

毎月2・8・9の付く日は「風伯の日」として、麺大盛り無料サービスを実施中！この機会に、つるつるモチモチ食感の「柿渋麺（かきしぶめん）」をお試しください。

柿渋麺とは：新潟のブランド柿「佐渡おけさ柿」の渋柿から特許技術により抽出したポリフェノールの作用で、独特のつるつるモチモチ食感を実現しました。「平打ち太麺」と「細麺」の2種類を、スープの絡み方や喉越しなどを考え、最高の味でご提供するために、メニューに応じて使い分けています。

株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』のほか、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』、コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：http://www.kitakata.co.jp