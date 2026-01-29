TVアニメ『進撃の巨人』の調査兵団 Botania 第4弾 マルチデスクマットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『進撃の巨人』の商品の受注を1月26日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/70,413?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼調査兵団 Botania 第4弾 マルチデスクマット
エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、マルチデスクマットに仕上げました。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※「Botaniaシリーズ」は、キャラクターイラストをボタニカルデザインに溶け込むように繊細なタッチで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽仕様
価格 ：\3,960(税込)
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼Botania 第4弾 合皮レザーミニポーチ
※画像は「エレン Botania 第4弾 合皮レザーミニポーチ」を使用しております。
エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ミニポーチに仕上げました。
デイリーユースにぴったりなサイズ感と高品質PUレザーが特徴で、AirPodsケースや、車のキーケースなどの小物をコンパクトに持ち運びができます。
日常生活の様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 \2,750(税込)
種類 ：全8種（エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイ）
サイズ：（約）82mm×62mm 厚み：27.5mm
付属 ：カラビナ
素材 ：PU合皮
▼Botania 第4弾 ゆらゆらアクリルスタンド
※画像は「エレン Botania 第4弾 ゆらゆらアクリルスタンド」を使用しております。
エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルスタンドに仕上げました。
ゆらゆらと揺れるデザインです。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全8種（エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイ）
サイズ：本体：（約）67×67mm 台座：（約）35×28mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼Botania 第4弾 3WAY缶バッジ
※画像は「エレン Botania 第4弾 3WAY缶バッジ」を使用しております。
エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、3WAY缶バッジに仕上げました。
ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全8種（エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイ）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼Botania 第4弾 B8硬質ケース
※画像は「エレン Botania 第4弾 B8硬質ケース」を使用しております。
エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ケースに仕上げました。
B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全8種（エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイ）
サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）
素材 ：硬質PVC
▼Botania 第4弾 クリアダイカットステッカー
※画像は「エレン Botania 第4弾 クリアダイカットステッカー」を使用しております。
エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ダイカットのクリアステッカーに仕上げました。
クリア素材のため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \550(税込)
種類 ：全8種（エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイ）
サイズ：（約）86×66mm
素材 ：PET、PP
▼Botania 第4弾 イラストカード2枚セット
※画像は「エレン Botania 第4弾 イラストカード2枚セット」を使用しております。
エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、イラストカード2枚セットに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \385(税込)
種類 ：全8種（エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ヒストリア、エルヴィン、ハンジ、リヴァイ）
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
https://x.com/AMNIBUS
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会