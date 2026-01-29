東京生まれの納豆を食べてオリジナルカードをゲット！『ネバコレカード トーキョー』

全国納豆協同組合連合会

全国の納豆製造会社が加盟する全国納豆協同組合連合会（以下、納豆連、東京都荒川区、会長:長谷川健太郎）は、令和8年2月2日（月）に納豆のデジタルカード「ネバコレカード トーキョー」のシステムの運用をスタートします。

サイトURL https://neba-colle.com

「ネバコレカード トーキョー」 は、東京都中小企業団体中央会の中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」の委託を受けて実施した【東京都産納豆の認知拡大と普及促進のための納豆カードあつめゲーム「ネバコレ」創成事業】における中核的なブランディング事業として、納豆連の傘下である東京都納豆工業協同組合（以下、東京納豆組合）の所属する7社の納豆製造会社で展開されます。

【企画の背景】

コロナ禍を経て、健康を維持したいと願う人々の気持ちが高まり、納豆は完全食品として大きな注目を集めています。

しかし「納豆」は、どの製品でもすべて同じというわけではありません。ひとつひとつが製法も異なれば味わいも異なるバラエティに富んだ魅力を持って作られています。

元来納豆は発酵管理が重要な食品で、長距離の常温運搬に適さず、地産地消が当たり前で、地元に根付いた食品でした。そのため日本全国、もちろん東京にも中小の納豆メーカーがあり、それぞれが独自の納豆を生み出し、個性ある味わいを継承してきました。ですがその納豆が食べられるのは、メーカーが販売を展開する近隣の地域に限られ、広く知られる事がなかったのです。

そこで、納豆連はこれまで余り周知されていなかった東京生まれの地元納豆の魅力をより多くの人に知ってもらうため、そして納豆をただ食べ歩くだけでなく、地域の散策する楽しみを加えたエンターテインメントの要素を加味した当企画を企画・実行することにしました。

【ネバコレ トーキョーとは】

この度、東京納豆組合7メーカーの納豆の魅力を、より多くの消費者に広く認知していただくきっかけづくりのために、スマホを使って獲得することができるオリジナルのデジタルカードを開発しました。

７社の納豆メーカーをカード化した７種類のメーカーカードと、それぞれのメーカーが一押しの納豆製品をカード化した７種類のプロダクトカード。合計14種類のカードをネバーギブアップの精神でコレクションしてもらう、それが『ネバコレ トーキョー』です。

【納豆カードあつめゲーム「ネバコレ」概要】

「ネバコレ トーキョー」は、様々な情報に移動せずアクセスできる現代において、あえて行動を起こさなければ情報が獲得できないという、今までの納豆業界にはないプロモ―ション形態への挑戦です。利用者は以下の２種類のデジタル納豆カードをスマートフォンから取得できます。

１. 「ネバコレカード」プロダクトカードの取得方法

東京納豆組合の各メーカー推しの納豆を購入。専用サイトに行き、その商品バーコードをスキャン入力して取得します。

２. 「ネバコレカード」プロダクトカードの取得方法

東京納豆組合の各メーカーの所在地に行き、メーカーの売店や玄関などで展開されているネバコレのポスターからQRコードを専用サイトで読み込むことで入手できます。

そして、７メーカーのそれぞれのカードをコンプリートすると嬉しい特典が。後日その内容も明らかになります。お楽しみに。

納豆連は、傘下会員の努力によって生み出された個性ある「納豆」の魅力を広く伝え、知ってもらい、消費してもらうことの責務を負っています。

そこで今回は東京納豆組合の７メーカーの個性ある納豆を広く認知してもらうために、デジタル技術を使った納豆カードが提供されます。納豆好きの皆様が、この納豆デジタルカードを目にすることで、東京の様々な地域に点在する納豆メーカーの個性的な納豆に出会いたい、食べてみたいという気持ちを生み出してくれれば幸いです。