【調査】マタニティ世代女性の9割以上が「自身の栄養不足を実感」

As-meエステール株式会社

妊娠期や産後など、ライフステージの変化により栄養への意識が高まる一方で、日々の生活の中で十分な栄養を摂ることが難しいと感じる女性も少なくありません。

As-meエステール株式会社(所在地：東京都中央区/代表取締役社長：丸山雅史)では、日本マタニティフード協会に所属する女性を対象に、栄養不足に対する意識や日常的な対策についてアンケート調査を実施しました。

その結果、9割以上の女性が「自身の栄養不足を感じたことがある」と回答し、家庭での食事改善に加え、サプリメントやプロテインなどを併用して栄養対策を行っている実態が明らかになりました。

▪️調査概要

調査対象：日本マタニティフード協会所属の20～40代女性

調査方法：インターネットアンケート

調査期間：2025年11月21日～11月28日

有効回答数：97名

▪️93.8％の女性が「自身の栄養不足を感じたことがある」と回答

「普段、自分自身の栄養不足を感じることはありますか？」という質問に対し、

91名（93.8％）が「ある」と回答しました。

多くの女性が、日常生活の中で自身の栄養状態に対して不安や課題を感じていることがわかります。

▪️家族の栄養不足を感じている女性は96.9％

「家族の栄養不足を感じることはありますか？」という質問では、

94名（96.9％）が「ある」と回答しました。

自身だけでなく、家族全体の栄養バランスに意識を向けている女性が多いことがうかがえます。

▪️栄養不足を感じた際の対策は「家庭での食事改善」が最多

栄養不足を感じた際に行っていることについて尋ねたところ、

最も多かった回答は「普段の食事を見直す（家庭での調理）」：76名（78.4％）でした。

一方で、

- サプリメントを飲む：54名（55.7％）- 野菜系飲料を飲む：27名（27.8％）- プロテインを飲む：25名（25.8％）

など、複数の方法を組み合わせて栄養対策を行っている実態も明らかになりました。

▪️約半数が「普段はプロテインを飲んでいない」

「普段プロテインを飲む機会はありますか？」という質問では、

- 日常的に飲んでいる：14名（14.4％）- たまに飲んでいる：32名（32.9％）- 飲んでいない：51名（52.7％）

という結果となりました。

▪️加工品購入時は「原材料」「添加物」を重視

お店で加工品を購入する際にチェックしている内容については、

- 原材料：64名（66.0％）- 添加物の有無：61名（62.9％）- 原材料の産地：45名（46.4％）

など、安全性や原材料への関心の高さが見られました。

▪️私の完全美容食に関する結果

「私の完全美容食」というブランドについては、88.7％が「知らなかった」と回答しました。

一方で、商品特徴を伝えた上での質問では、

- ぜひ飲んでみたい：64名（66.0％）- 機会があれば飲んでみたい：30名（30.9％）

と、96.9％が前向きな意向を示しました。

また、普段プロテインを飲んでいない51名のうち、48名が「私の完全美容食」を飲んでみたいと回答しています。

「ぜひ飲んでみたい」と回答した人からは、- 「安心・安全な材料で生産されている点が魅力的」- 「産後、自分の食事がどうしても適当になってしまうため」- 「ノンカフェインで安心できる」- 「子どもと一緒に飲めるのが嬉しい」

といった声が寄せられました。

▪️調査から見える傾向

今回の調査から、

- 多くの女性が自身や家族の栄養不足を実感している- 家庭での食事改善を基本としつつ、補助的にサプリやプロテインを活用している- 原材料や安全性を重視する傾向が強い

といった傾向が明らかになりました。

▪️調査結果を踏まえた栄養サポートの選択肢として

こうした背景を踏まえ、As-meエステール株式会社では、大豆由来の植物性タンパク質を使用したプロテイン「私の完全美容食」を展開しています。

本商品は、栄養不足を感じた際の対策の一つとして、日々の食事を補完することを目的に開発されました。脱脂大豆を使用しない国産丸大豆を使用し、原材料や安全性に配慮し、日常生活に取り入れやすい設計となっています。

今回の調査においても、商品特徴を伝えた上での質問では、96.9％が「飲んでみたい」「機会があれば飲んでみたい」と前向きな意向を示しており、栄養補助食品に対する関心の高さがうかがえます。

私の完全美容食の詳細はこちら :https://www.kenko-bi.jp/mybeauty/

『私の完全美容食』は、国産大豆のプロテインです。

- 北海道産 非遺伝子組み換え・非ゲノム編集大豆を使用- 大豆を皮ごと微粉砕し、脱脂大豆不使用の “丸ごと製法”- 波照間産黒糖・室戸の塩・大豆本来の甘みで自然な飲み心地- 国産雑穀を配合し、鉄分・葉酸も補給- マタニティフード認定取得- 2025年 ヨガインストラクター100人認証済／推奨意向 96％

年齢やライフスタイルを問わず、毎日の栄養習慣に取り入れやすい“飽きずに続けられる”プロテインとして支持されています。

会社概要

社名 ：As-me エステール株式会社

設立 ：2018年4月26日

代表者 ：代表取締役社長 丸山 雅史

事業内容：宝石、宝飾品、貴金属製品の小売販売事業

本社 ：〒104-0061

東京都中央区銀座 1-19-7JRE 銀座一丁目イーストビル 6F