【OWNDAYS｜オンデーズ】ギークシックを感じさせるリムレス＆オーバル型が新登場。注目トレンドを取り入れたライン「＋NICHE」が待望の全国展開

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）では、これまでオンラインストアおよび一部店舗限定で展開していた、高いデザイン性とトレンド感を追求したアイウェアライン「＋NICHE（ニッチェ）」の取り扱いを拡大いたします。2026年1月29日（木）より、全国のOWNDAYS店舗にて販売を開始。これまで以上に多くのお客様へ、直接お手に取って選んでいただける機会を提供いたします。

全国展開の皮切りとなる今回の新作では、感度の高いファッショニスタから注目を集める「オーバル型メガネ」や「リムレス（縁なし）メガネ」など、モードなエッセンスを日常に馴染ませた全5型を発売。

＋NICHEについて

OWNDAYS | ＋NICHE 新商品発売

「＋NICHE（ニッチェ）」は、OWNDAYSが培ってきた品質と機能性に、エッジの効いたデザイン要素をプラスしたアイウェアラインです。特に、オーバーサイズのフレームや透明感のあるカラーリングなど、韓国カルチャーを背景としたスタイリングの流れを取り入れ、ファッション感度の高い層に向けた提案を行ってきました。その結果、20代以下の購入者が全体の約40％（※1）を占めており、幅広い世代に受け入れられながらも、特にZ世代から支持を集めていることが特徴です。大ぶりなフロントデザインは、顔まわりのバランスが整えられ、小顔に見えるといった視覚的な効果も評価されるようになりましたが、そのデザインの独自性ゆえ、これまでは展開店舗を限定してきました。

（※1）2025年4月1日～2025年12月31日の期間における購入データをもとに算出した、購入者の年代別構成比。実数値は38.5％。

＋NICHEが全国展開へ

「アイウェアはファッションである」という認識が定着した今、次に求められているのは「選択肢の密度」であると考えます。 トレンドが特定の地域に留まることなく、全国で同時に共有される時代において、商品へのアクセス環境そのものがブランドの価値を左右します。そのため、多くの人に好まれる定番だけではなく、個人の感性に響くエッジの効いたプロダクトも、日常のすぐそばにあることが大切です。 全国どこにいても、自分らしいスタイルを選べる環境を等しく提供するため、今回の全国展開を決定いたしました。

新商品詳細

今回登場する新作は、K-POPカルチャーを含むグローバルなファッションシーンで、知性や個性を感じさせるスタイルが支持を広げる中、「ギークシック（＝知的で少し無骨な美しさ）」や「ナード」といったムードを現代的に再解釈した新作フレームです。

「＋NICHE」が得意とするクリア素材の透明感に、あえて濃色やスモーキーなカラーを掛け合わせることで、“際立つ個性”と“日常使い”のしやすさを両立しました。

さらに、耳にかけるテンプルエンド部分には、宝石加工に用いられるファセットカットの手法や金属パーツを取り入れるなど、ディテールへのこだわりも随所に凝縮しました。

モード感と抜け感を両立したナローシェイプな3型

90年代のムードを纏いながら、天地幅を抑えたすっきりとしたフレームラインで、顔立ちに自然になじむよう計算されたデザイン。

オーバル型

NC3034G-5A C1 マットブラックNC3034G-5A C2 シルバーNC3034G-5A C3 ゴールドNC3034G-5A C4 マットブラウン

品番：NC3034G-5A

フレームカラー：C1 マットブラック、C2 シルバー、C3 ゴールド、C4 マットブラウン

金額：\11,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3034G-5A

スクエア型（リムレス）

NC3035G-5A C1 シルバーNC3035G-5A C2 ライトピンクゴールドNC3035G-5A C3 ピンクゴールドNC3035G-5A C4 マットブラウン

品番：NC3035G-5A

フレームカラー：C1 シルバー、C2 ライトピンクゴールド、C3 ピンクゴールド、C4 マットブラウン

金額：\12,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3035G-5A(https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3035G-5A?sku=9362)

オーバル型

NC3036G-5A C1 ブラックNC3036G-5A C2 ブラウンデミNC3036G-5A C3 クリアブラウンNC3036G-5A C4 クリア

品番：NC3036G-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 ブラウンデミ、C3 クリアブラウン、C4 クリア

金額：\11,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3036G-5A

輪郭を補正するワイドシェイプな2型

「小顔効果」を意識したオーバーサイズ感を程よく残しつつ、天地幅にゆとりをもたせたフレーム設計で中顔面のバランスを補正。トレンドフレームに初めて挑戦する方にも取り入れやすいラインアップです。

ウェリントン型

NC3033G-5A C1 マットブラックNC3033G-5A C2 シルバーNC3033G-5A C3 ピンクゴールドNC3033G-5A C4 マットブラウン

品番：NC3033G-5A

フレームカラー：C1 マットブラック、C2 シルバー、C3 ピンクゴールド、C4 マットブラウン

金額：\11,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3033G-5A

スクエア型

NC3037G-5A C1 ブラックNC3037G-5A C2 ブラウンデミNC3037G-5A C3 ブラウンNC3037G-5A C4 クリア

品番：NC3037G-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 ブラウンデミ、C3 ブラウン、C4 クリア

金額：\11,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3037G-5A

商品概要

商品名： OWNDAYS | ＋NICHE

発売日：2026年1月29日(木)

展開型数：全5型×各4色（全20SKU）

価格：\11,000～（税込）

OWNDAYSについて

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

