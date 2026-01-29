Scalehack、展示会出展サポートで国内トップクラスの実績を誇る博展と業務提携。展示会マーケティングを包括支援する新サービス「EXPO hack」をリリース

株式会社Scalehack

国内企業の営業・マーケティング支援を通じて事業成長を支援する株式会社Scalehack（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：倉田丈寛、以下「Scalehack」）は、体験型マーケティング支援および展示会トータルプロデュース領域で国内トップクラスの実績を有する株式会社博展（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員COO：原田 淳、以下「博展」）と業務提携を締結いたしました。

本提携により、国内最高峰の営業力を誇るScalehackと、博展の企画・デザイン・施工を中心としたトータルプロデュース力を融合し、展示会の企画立案からブース設計、当日の営業支援、さらに展示会後のリードナーチャリングまでを一気通貫で支援する新たな展示会サービスを実現いたします。

▼展示会マーケティング支援サービス「EXPO hack」サービスサイト

https://expohack.scalehack.co.jp/

■業務提携の背景

近年、展示会は「短期的な売上貢献」「質の高いリード獲得」「決裁者との直接接点の獲得」といった、他の施策では代替しづらい価値を生み出す有力なリード獲得チャネルとして、注目を集めています。また、デジタル施策の飽和やオンライン商談の定着を背景に、「リアルな場での体験を通じた信頼構築」の重要性が高まっています。

しかし、競争が激化する現在の展示会において、真に重要なのは「出展したこと」ではなく、「どれだけ商談と売上に直結させたか」にあります。そして、展示会運営では「ブースの設計・体験設計」と「当日の営業活動・会期後のフォローアップ」の両面を高水準で実行することが求められており、出展企業にとって大きな課題となっています。

博展は、長年にわたり企業のブランド体験をデザインする展示会・イベント領域のリーディングカンパニーとして、空間デザインから体験設計までを包括的に支援してきました。

Scalehackは、当日の営業代行から展示会後のナーチャリングまでを一気通貫で支援する成果創出型の営業・マーケティング支援を強みとしており、これまでに株式会社LayerX、株式会社ログラス、株式会社カオナビ、株式会社VideoStepなど、多数のハイグロースSaaS企業を支援し、国内トップクラスの実績を有しています。

両社は、それぞれの強みを掛け合わせることで、展示会出展時における企業のROIを最大化し、「体験価値」と「営業成果」の両立を実現する新たな展示会支援モデルを構築します。



■提携・支援内容

両社の連携により、展示会という「リアルな場の体験価値」を「確実な営業成果」へと転換する、成果起点型・展示会トータルプロデュースソリューションを提供します。

＜展示会戦略設計支援｜成果から逆算した設計＞

- 出展目的/KPI設計、狙うポジションを明確化したブランディング戦略立案- 来場者導線/体験を最適化するブースデザイン、空間演出、体験設計- 動画/什器/配布資料など、訴求コンテンツのトーン＆メッセージ設計

＜当日の営業支援｜商談を生む現場実行＞

- 来場者への声がけ、課題ヒアリング、商談化トーク、デモ誘導までの営業実行代行- 名刺獲得数/商談化率など営業データのリアルタイム可視化・分析- 「展示会営業トレーナー」による現場分析と即時改善提案

＜展示会後のナーチャリング支援｜次の成果へつなぐ＞

- リードスコアリングによる優先度設計とフォロー計画策定- MA/CRM/SFAを活用した、架電/メール/自動配信の設計/実行支援- 商談化率/転換率の分析、レポーティングによる継続的改善

■「EXPO hack」の強み

１.実行力を担保する、成果起点の支援体制

Scalehackが有する人材基盤を活かし、 業種・業界特性や出展目的に応じた最適な支援体制を構築。現場で培われた実践知をもとに、KPI設計から実行まで伴走し、一過性ではない、再現性ある展示会成果を継続的に創出します。

２.再現性ある成果を生む、展示会ナレッジ

500社超の支援実績から得た展示会・営業支援の知見を体系化。有効リード獲得数2.8倍など、実績に裏付けられたナレッジを提供します。

３.実践知を体系化した展示会メソッド

展示会・営業の実践知を体系化した書籍は、 Amazonカテゴリ6部門で1位を獲得するなど、多くの支持を獲得しています。

書籍詳細はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7GVVLW)から

■代表コメント

▼株式会社Scalehack 代表取締役CEO l Founder 倉田丈寛

日本企業は、人口減少による市場縮小や営業・マーケティング投資の効率化、オンラインチャネルの成熟といった構造的な環境変化の中で、限られた接点からいかに成果を生み出すかが、経営上の重要課題となっています。

その中で展示会は、リアルな体験を通じて顧客理解を深め、確度の高い商談を創出できる、数少ない高付加価値な営業チャネルです。今後の企業成長において、展示会を戦略的に活用できるかどうかが、成果に大きな差を生むと考えています。

この考えのもと、企画・デザイン・施工で国内トップクラスの実績を持つ博展様と、展示会マーケティング支援において圧倒的な営業実行力を有する当社が連携し、体験価値と営業成果を一体で最大化する支援体制を構築しました。

今後は、展示会を単なる出会いの場ではなく、事業成長の起点として再定義し、展示会マーケティング包括支援サービス「EXPO hack」を通じて、国内BtoB企業の営業・マーケティング変革と持続的な成果創出に貢献してまいります。

▼株式会社博展 代表取締役 社長執行役員 COO 原田淳

展示会は、企業と顧客が直接向き合える数少ないマーケティング接点として、あらためてその価値が見直されています。一方で、出展成果が属人的な感覚や経験に依存し、再現性のある成果創出につながりにくいという課題を、業界として抱え続けてきました。

博展は50年以上にわたり展示会業界に携わる中で、展示会の本質的な価値は「場をつくること」ではなく、「成果に直結するコミュニケーションの仕組みをいかに構築できるか」にあると考えてきました。

私たちは展示会を科学し、来場者の行動や対話を分析するとともに、その知見を計画からオペレーションへと落とし込むことで、再現性ある出展成果を生み出す取り組みを進めています。

今回の業務提携により、Scalehack様の営業実行力によるリード活用・営業推進のノウハウと、博展が培ってきた戦略的な体験設計力と実績が融合します。

展示会を起点とした営業活動の質を高め、成果につながる展示会マーケティングの新たなスタンダードを、ともに築いていきます。

■株式会社Scalehack 会社概要

設立：2022年3月

代表者：代表取締役CEO 倉田 丈寛

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

事業内容：事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務

コーポレートサイト：https://scalehack.co.jp

展示会・営業ノウハウ毎日発信中 Xアカウント：https://x.com/scalehack_sales



■株式会社博展 会社概要

設立：1970年3月

代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO／原田 淳

所在地：東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F

事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp/

サービスサイト：https://em.hakuten.co.jp/



