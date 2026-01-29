デュカト販売台数アジアNo.1のトイファクトリーが、最新キャンピングカー発表！大人二人旅向けの最高峰モデル『DA VINCI（ダヴィンチ）6.0』がフルモデルチェンジで進化

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、フィアットプロフェッショナル正規ディーラーとして日本仕様フィアットデュカトの車両販売、及び、キャンピングカー架装・販売を行っています。

この度、デュカトベース最高峰モデルとして愛され続けてきた「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」のフルモデルチェンジの発表および、本モデルの受注を1月30日(金)より開始いたします。

更なる旅の可能性を求め、生まれ変わった新型「DA VINCI 6.0」

新「DA VINCI 6.0」詳細ページ :https://www.euro-toy.jp/lineup/toy-factory/davinci6/“贅沢な大人2名の旅時間”をテーマにしたフラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」

目指したのは、格式高い高級感と自宅のような安らぎが共生する「モダン・ラグジュアリー」。

伝統の美学はそのままに、光が回る明るさと天然木の温かみを加えた内装へと一新しました。

さらに、ゆとりあるベッドルームと洗練された空間は、ライフスタイルに合わせた自由な旅を叶えます。

新しくなった最高峰のダヴィンチとともに、あなたの想像を超えるプレミアムな感動の旅へ。

最上級モデルの風格に洗練された温もりを添えた、至高の空間。

全長6mのゆとりあるフィアット・デュカトL3H2をベースに、“贅沢な大人2名の旅時間”をテーマに創り上げた、充実装備のフラッグシップモデル「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」。



今回のモデルチェンジで、デザイン／ベッドスペース／寝心地を一新し、より充実した装備仕様にブラッシュアップしました。

注目ポイント

Point 1：デザイン

格式高い高級感と自宅のような安らぎが共生する「モダン・ラグジュアリー」な雰囲気。

伝統の美学はそのままに、光が回る明るさと天然木の温かみを加えた内装へと一新しました。洗練されたホテルライクな空間が旅先での時間を彩ります。

Point 2：ベッドスペース

ベッド幅を20cm拡張し、大人2人がよりゆったりと寛げる常設リヤベッドとして進化しました。（サイズ : L1,940 × W1,470mm）

Point 3：新開発ベッドマット

史上最高の寝心地を目指して、新開発の高密度・高反発ウレタンマットを採用。 身体をしっかりと支える確かな反発力が、沈み込みを抑えて理想的な寝姿勢を維持し、旅先で快適な眠りにつくことができます。

Point 4：オプションで2段ベッド仕様に

リヤベッド下のラゲッジスペースは、オプションで棚板の上にベッドマットの追加が可能。就寝人数を2名プラスできます。（下段ベッド：L1,770mm × W1,350mm）

お子様やお孫様、愛犬など、より柔軟な旅のスタイルがお楽しみいただけます。



その他にも、装備面でも沢山の進化を遂げた、新型ダヴィンチ。

最上級の機能とともに、あなたの想像を超えるプレミアムな感動の旅へ出かけませんか？

車両概要

全長6.0mのボディを活かした広々とした空間（室内高：188cm）天然木を使用した家具が、温かみのあるモダンラグジュアリーを演出トイファクトリーのオリジナルデュカトモデルで唯一シャワーシステムを搭載可能高品質ウォーターレストイレ「clesana（クレサナ）」を標準装備

● ベース車両：DUCATO L3H2（日本正規モデル）

● 運転免許：普通免許（3.5t未満）

● 登録ナンバー：8

● ハンドル：右

● 定員：乗車2名／就寝2名（オプションで+2名）

● 車両サイズ：全長5,995mm／全幅2,100mm／全高2,525mm

● 室内高：1,880mm

● ベッド面積

リヤ上段ベッド ： L1,940 × W1,470mm【大人2名就寝】

リヤ下段ベッド ： L1,770mm × W1,350mm【大人2名就寝】※オプションのベッドマット使用

● トランスミッション：8速AT

● エンジン：直列4気筒 MultiJet3 ディーゼルインタークーラー付 ターボ

● 総排気量：2,184cc

● 最高出力：180hp（132kw）3,500rpm ／ 450Nm 1,500rpm

● 駆動方式：2WD/FF

● 燃料：軽油（90L）

● 最小回転半径：7.2m

● 販売価格：16,390,000円（税込）

● 主要装備：電動ステップ／イージークローザー／デュカト用トイファクトリー オリジナル断熱施工／フロントガラスシェード （正面・左右3面）／高断熱アクリルウィンドウ （ウィンドウシェード、網戸内蔵）／エントランスバグネット／ダイニングテーブル（脱着式）／常設ダブルベッド（上段）／FFヒーター／給排水タンク（各13L）／冷凍冷蔵庫（70L左右両開き）／ガラストップ ステンレスシンク／電子レンジ／マルチルーム／ウォーターレストイレclesana／鉛サブバッテリー（95Ah×2個）／ディストロシステム（走行充電/外部充電/外部100V入力 込） ／正弦波インバーター1500W／100Vコンセント＆USBコンセント／自然換気ベンチレーター ミニヘキ／GLOW GUARD(R) （ボディコーティング）…他多数

● オプション装備：スライドドア連動電動ステップ／RECARO Frシート／aguti Milan12 Frシート／TOYオリジナルフロアマット（シロクマ／無地）／クールコンプシステム（家庭用エアコン）／リチウムイオン サブバッテリー（150Ah×2個まで）／下段ダブルベッドマット／ボイラー＆ヒーター（標準装備FFヒーターから変更）（給水100L＋排水75L（車両内蔵タンク式）／シャワーシステム（ボイラー＆ヒーター必須）／19インチTVシステム ／タブレットホルダー／リヤスピーカー／大型ルーフベンチレーター MAXXFAN(電動）／MAXXシェード／マルチルーム内換気扇（MAXXFANドーム）／フレキシブルソーラーシステム（120W×2枚）／レールカップホルダー／アラウンドビューモニター／ドライブレコーダー（FRC 3カメラ 前／後／車内）／BORBETホイール各種／GLOW GUARD(R)（内装コーティング）／パワースライドドア…他多数

詳細はこちら

「DA VINCI 6.0」先行動画を世界最速公開！

「DA VINCI 6.0」の詳細をトイファクトリー公式youtubeチャンネルで先行公開中！

「ジャパンキャンピングカーショー2026」で初公開＆受注開始

新型「DA VINCI 6.0」動画 :https://youtu.be/G8quJFS4AcU

1月30日(金)から2月2日(月)に幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」の会場で、新型「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」を初公開、受注開始をいたします。

ジャパンキャンピングカーショー2026

開催日時：

2026/01/30（金）～2026/02/02（月）



開催時刻：

1/30(金) 11:00～17:00

1/31(土) 10:00～17:00

2/01(日) 10:00～17:00

2/02(月) 10:00～16:00



会場：

幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

ートイファクトリーブース：展示ホール6 S64

ークレサナジャパンブース：展示ホール5 Y25

ー日本RV協会ブース（マルモビ出展）：展示ホール2 N2

トイファクトリー出展概要はこちら :https://toy-factory.jp/news/p71967/

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【株式会社トイファクトリー】

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp