アグレ都市デザインが手掛ける、都心近接の静けさを纏う品川区・荏原の邸宅分譲プロジェクト

アグレ都市デザイン株式会社

アグレ都市デザイン株式会社（本社： 東京都新宿区、 代表取締役：大林 竜一、以下当社）は、品川区・荏原エリアにおいて、全4邸からなる邸宅分譲プロジェクトを始動いたします。

本プロジェクトは、販売価格が2億円台中心（予定）となる当社の開発力を象徴する分譲プロジェクトであり、これまでに培った知見を結集し、都市に新しい価値をもたらす取り組みです。

品川区・荏原プロジェクトについて

都心近接でありながら、穏やかな時間が流れる住宅地。

その静謐な環境にふさわしい、上質な住まいをお届けします。

都市の喧騒から一歩離れ、落ち着きと豊かな住まいを志向するプロジェクトです。

概要

1号棟／LDK完成予想CGパース3号棟／LDK完成予想CGパース3号棟／吹抜け完成予想CGパース[表: https://prtimes.jp/data/corp/104844/table/21_1_357cfe06acbbf346b9d43babffce6770.jpg?v=202601290221 ]

アグレ都市デザインの特徴

特徴１. 自社一貫体制

■「邸別設計」による街づくり

当社は、土地の仕入れから設計、施工、販売、アフターサービスまでを自社で一貫して担う体制を整えており、本プロジェクトにおいても、自社の建築士が4邸それぞれを邸別に設計しています。建売でありながら“一つとして同じ住まいをつくらない”というコンセプトのもと、敷地の個性を丁寧に読み解き、邸ごとに異なる表情を持つ住まいを創り上げています。

特徴２. 「太陽光パネル」×「蓄電池」付き住宅

■「太陽光パネル」×「蓄電池」で災害に備える

当社では、東京都内の全ての太陽光パネル搭載住宅に蓄電池を設置。災害時など万が一停電が起きた時でも、太陽光パネルで発電された電気を蓄電池により利用可能です。余剰電力を蓄え、夜間や曇天時にも照明・冷蔵庫・テレビなど生活に必要な電力を確保できるため、安心して暮らしていただけます。

特徴３. 「ハウジング」×「アセットソリューション」×「宿泊」の3つの事業ラインナップ

■都市の資産価値と滞在価値を高める多角的な事業展開

新築分譲戸建てを手掛ける「ハウジング事業」に加え、不動産の潜在価値を引き出す「アセットソリューション事業」、地域に新しい滞在価値を創出する「宿泊事業」を展開。住まいの提供にとどまらず、都市の資産価値・文化価値・滞在価値を総合的に高める事業を一貫した流れで手がけることで、お客様に長期的な満足と、街に持続的な価値をもたらしています。

【アグレ都市デザイン株式会社について】

アグレ都市デザイン株式会社は、日本の伝統文化を大切にしながら、最新のテクノロジーでそこに住まう人と環境に優しく、機能的にデザインされた都市と家づくりを行う会社です。

「ハウジング事業」「アセットソリューション事業」「宿泊事業」の3つを柱として、お客様に心からの満足をご提供するため、手がけるすべての事業で一貫した流れにこだわって事業展開をしております。時代の流れをとらえ、培った経験とノウハウを最大限に駆使して、真に質の高い商品・サービスを提供してまいります。

【会社概要】

企業名：アグレ都市デザイン株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3467）

本社所在地：〒163-0231 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル31階

代表者：代表取締役 大林 竜一

事業内容：新築戸建ての設計・施工・分譲／新築賃貸マンションの1棟売り・中古マンション・ビルの

コンバージョン及びリノベーション／空き家や空き別荘等を活用した宿泊施設の開業支援・

コンサルティング及び宿泊施設の運営管理

WEBサイト：https://about.agr-urban.co.jp/