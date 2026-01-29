株式会社DeltaX　テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で9位を受賞

株式会社DeltaX

株式会社DeltaX（本社：東京都千代田区、代表：黒岩 剛史）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率513.2％を記録し、50位中9位を受賞いたしました。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

成長の背景

当社は「人生における後悔を減らすお手伝いをする」というミッションのもと、意思決定の質を高めるサービスづくりに取り組んでいます。

主力領域である教育では、生徒・保護者の塾選びを支えるため、教室・コース情報や口コミ等の判断材料を整備し、比較検討の納得感を高める情報設計に注力してまいりました。あわせて近年は、志望校から塾を探せる検索軸など、検討プロセスに沿った導線の磨き込みも進めています。

また、学習塾の皆さまの声を踏まえ、2025年10月より、採用業務の負担軽減と安定的な人材供給に貢献するべく、塾講師の求人サイトを開始し、取り組みを進めています。

今後も、領域の特性に深く向き合いながら、より良い選択に必要な“違い”を丁寧に磨き、後悔の少ない意思決定を支えられるサービスづくりに尽力してまいります。

当社 代表取締役社長 黒岩 剛史 コメント

この度は「Technology Fast 50 2025 Japan」にご選出いただき、誠にありがとうございます。

この受賞は、創業以来共に走り続けてくれた社員、サービスを支持してくださるお取引先様、そしてご支援いただいている株主の皆様のおかげです。この場をお借りして深く感謝申し上げます。

当社は、既存の学習塾選びの大半が保護者の口コミなどの限定的な情報に依存しており、地域によって得られる情報の質や量に大きな差があることに課題を感じておりました。そこで、テクノロジーの力でこうした「地方の情報格差の是正」を実現し、どこに住んでいても後悔のない選択ができる社会を作りたいという想いで、「塾選」というサービスを展開しております。

私たちが大切にしているのは、Webサービス企業にありがちな表面的なアプローチではなく、クライアントである学習塾様の成長や利益にどう貢献できるかという本質的な価値提供です。時には厳しいご意見とも真摯に向き合い、現場の声を反映し続けることで、事業として大きな成長を遂げることができました。また、私たち自身も創業時より「全国フルリモート」という働き方を徹底しており、組織体制と事業の両輪で、場所にとらわれない価値の創出に挑戦し続けている点が特徴です。

しかし、サービスの認知拡大や市場開拓、そして私たちが目指す理想像の実現に向けては、まだ道半ばです。 今回の受賞を励みに、今後もユーザー・クライアントの双方にとって「後悔のない塾選び」が当たり前となる社会を実現できるよう、努力を続けてまいります。引き続きDeltaXをよろしくお願いいたします。

主なサービス

『塾選』

全国の学習塾の特徴や教室情報・各コース情報に加え、通塾経験のある生徒やそのご家族から寄せられた口コミ情報を多数掲載する学習塾検索サイトです。お子さま・保護者は、地域名や最寄り駅などの条件で塾を絞り込み、比較検討しながら「塾のリアル」を踏まえて目的や希望に合う塾を探すことができます。学習塾にとっては、自塾の特色や提供コース、教室情報を分かりやすく発信し、資料請求や体験授業申込みといった検討ユーザーとの接点づくりにつなげられます。現在、サイトには103,457教室の学習塾情報を掲載中（2026年1月28日時点）で、塾選びに役立つ編集記事も多数提供しています。

URL：https://bestjuku.com

『塾講師コネクト』

『塾講師コネクト』は、塾講師の仕事探しを支える求人サイトとして、学習塾と講師希望者をマッチングする、塾業界特化のサービスです。講師希望者には、希望エリアや勤務形態等の条件検索による求人探索のしやすさを提供し、学習塾には求人掲載や応募者管理等を通じて採用業務の効率化を支援します。料金体系は、講師希望者は無料、学習塾は成果報酬型で、初期費用や掲載料などの固定費負担なく導入可能です。指導の質や講師との信頼関係が学びの安心につながるとの考えのもと、お子さま・保護者が安心して任せられる学習環境の拡大を目指します。

URL：https://juku-connect.jp

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

会社概要

社名：株式会社DeltaX（デルタエックス）

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19F

代表取締役：黒岩 剛史

設立： 2022年6月10日

事業内容： 学習塾、進学に関する情報提供

HP：https://delta-x.co.jp