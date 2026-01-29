【新発売】次世代リカバリーウェア「Miranes（ミラネス）」。W遠赤外線設計(R)が血行を促進、快適な毎日をサポート。

株式会社ピケポップ公式サイトはこちら :https://miranes.jp/

株式会社ピケポップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山中良佑）は、W遠赤外線の血行促進効果で日常のコンディション維持と快適な着心地をサポートするリカバリーウェア「Miranes(ミラネス)」を発売いたしました。

◆Miranesについて

「Miranes（ミラネス）」は、”未来を着る”をコンセプトに掲げるリカバリーウェアブランドです。

“Miracle（奇跡）”と“Wellness（ウェルネス）”の二つの言葉を紡いで生まれました。

忙しい現代を生きる人々にとって、質の高い休息はひとつの「奇跡」。 その奇跡を日常に取り戻すため、Miranesは科学的アプローチで身体の回復と安らぎをサポートします。

◆商品詳細

ブラックホワイト

商品名：Miranes Recovery Dry T-shirt

（ミラネス リカバリー ドライTシャツ）

医療機器製造販売届出番号：13B3X10394000001

発売日：2026年1月下旬（現在好評発売中）

カラー：ブラック、ホワイト

サイズ：S、M、L、LL

素材：ポリエステル89.2%、

ポリウレタン10.8%

価格：10,000円（税込価格11,000円）

取り扱い*：公式オンラインストア

https://miranes.jp/

Amazon

楽天市場

Yahoo!ショッピング

(各モール順次販売開始予定)

*実店舗での販売はございません

◆独自技術「メディカルデュアルコアシステム」が拓く、新たなリカバリー

サイズ表- メディカルテックコア（鉱石プリント加工）肩や腰、背中などの特定部位に鉱石プリントを施しました。遠赤外線を効率的に放射し、筋肉のこりや疲労感を和らげます。- メディカルヘルスコア（特殊素材を編み込んだ高機能生地）熱伝導性に優れた特殊素材が、メディカルテックコアが生み出すぬくもりをからだ全体に心地よく広げ、血行促進をサポートします。

これら２つの独自のコア技術を組み合わせることにより、肩や腰、背中などの特定部位へのアプローチと、全身への心地よいぬくもりの広がりを両立しました。W遠赤外線設計(R)が、コンディション維持を多角的にサポートします。

◆一般医療機器としての4つの効果

Miranesは、「血行を促進」「筋肉のこりを緩和」「疲労の回復をサポート」「筋肉の疲れを和らげる」という4つの効果を発揮*し、快適な毎日をサポートします。

*効果の感じ方には個人差があります。

◆機能性だけではない、日常使いの快適性を追求

Miranesリカバリーウェアは、疲労回復効果だけでなく、日常使いにおける快適性にもこだわりました。抗菌防臭機能により、心地よい着用感をサポートします。

こんな時に

・日中のインナーとして

・運動時や運動後に

・リラックスタイムの部屋着として

・毎日の睡眠時に

次世代のライフスタイルを目指して

質の高い休息という『奇跡』を日常のものとし、身体を本来の輝きへと導く。Miranesは科学的アプローチを通じて、明日出会う景色をより鮮やかに、未来を見据えた豊かなライフスタイルをサポートします。

会社概要

会社名：株式会社ピケポップ

設立：2021年10月

本社所在地：福岡県福岡市博多区奈良屋町7-20 L.Biz呉服町4階

代表者：山中良佑

事業内容：商品企画・開発・製造・販売、広告運用事業、Webコンサルティング事業

コーポレートサイト：https://piquepop.com

さらに詳細な情報、インタービュー、画像のリクエストについては（support@miranes.jp）までご連絡ください。