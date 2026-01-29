札幌の人気店『スープカリーキング』が関西初出店！
「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループの関連企業である株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）は、北海道・札幌のスープカレー専門店『札幌スープカリーキング京都新京極店』を2026年1月30日（金）にグランドオープンいたします。『北海道ご当地限定の名物』として知られるスープカレーを『全国の日常にある選択肢』へと進化させるため、このたび関西に初出店いたします。本場の味を大切に守りながら、地域の暮らしや観光、地元の生産者と手を取り合い、その土地ならではの魅力とともにスープカレーを広めていきます。
「北海道のスープカレー」を全国の日常食に
北海道・札幌で長く愛され、人々の暮らしに寄り添ってきた温かな食文化、スープカレー。寒い日でも、忙しい日でも、一杯のスープがそっと心をほぐしてくれる「日常のおいしさ」が、『スープカリーキング』には息づいています。
味の中心は、こだわりの手仕事から生まれるWのスープ。丁寧に下処理を施した鶏ガラとゲンコツに香味野菜を加えて煮込んだ「コクスープ」。そこに昆布・煮干し・かつお節を贅沢に使った「和風一番ダシ」を合わせることで、軽やかさと深みを両立させています。
さらに独自調合したスパイスを重ね、香り高く、飽きのこない、毎日でも食べたくなる優しい味わいへと仕上げています。
今回の『札幌スープカリーキング京都新京極店』出店は、本場札幌で磨かれた技術と想いを大切に守りながら、その美味しさを全国へと広げていく1歩となります。地域の暮らしや観光、地元の食材や生産者と手を取り合い、その土地で生まれる「ローカルな一杯」を育ててまいります。
メニューの一例
[表: https://prtimes.jp/data/corp/12709/table/314_1_5ea8ce111ab581eeb0045a9ae923ee8d.jpg?v=202601291151 ]
辛さを15段階から選べるほか（一部有料）、\100～各種トッピングご用意しています。
オープンを記念して全品500円OFFキャンペーンを実施！
『スープカリーキング』の関西初出店を記念して、1月30日（金）～2月7日（土）の期間中、『札幌スープカリーキング京都新京極店』のLINE会員に登録いただいた方は「スープカリー」各種を500円OFFにて提供いたします。全ての「スープカリー」が対象となります。
『札幌スープカリーキング京都新京極店』OPENキャンペーン概要
期間：2026年1月30日（金）～2月7日（土）
内容：スープカリー全品500円割引
※LINE会員に登録いただいた方が対象となります。当日ご来店後の登録も対象となります。
※『札幌スープカリーキング京都新京極店』のみ対象となります。他店舗は対象外となります。
『札幌スープカリーキング京都新京極店』店舗概要
店名：札幌スープカリーキング京都新京極店 / SOUP CURRY KING KYOTO
所在地：京都府京都市中京区新京極通三条下る, 桜之町 407-1 カレッジタウン詩の小路ビル 2F
TEL：075-585-5554
席数：カウンター15席
営業時間：
月～土 11:00～22:00（21:00LO）
日・祝 11:00～21:00（20:00LO）
Insagram：https://www.instagram.com/soupcurryking
■社名
株式会社ファイブグループ
■設立
2003年6月30日
■本社所在地
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F
■代表取締役社長
坂本 憲史
■従業員数
2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結
■受賞
GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位
経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定
ストレスフリーカンパニー2024受賞
社内報アワード2022グランプリ受賞
■公式HP
http://five-group.co.jp/
■生のファイブグループを伝えるオープン社内報
https://note.five-group.co.jp/
■公式アカウント
Twitter：https://twitter.com/5ivegroup
Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/
Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP