【参加無料】金融庁/みずほフィナンシャルグループ 登壇！2026年2月26日開催「金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向」 ❘ セミナーインフォ

【参加無料】金融庁/みずほフィナンシャルグループ 登壇！2026年2月26日開催「金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向」
株式会社セミナーインフォ
【特別講演】16:15-16:45変化するサイバー脅威動向と金融機関としての対応について
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年2月26日（木）にFINANCE CONFERENCE「金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向」を開催いたします。
本イベントのゲスト講演はこちら！【基調講演】13:00-13:30金融分野におけるサイバーセキュリティの強化について
金融庁
サイバーセキュリティ対策企画調整官
原野 浩 氏
【特別講演】16:15-16:45変化するサイバー脅威動向と金融機関としての対応について
株式会社みずほフィナンシャルグループ
常務執行役員 情報セキュリティ担当（グループCISO）
一般社団法人 金融ISAC理事、FintechセキュリティWG座長
寺井 理 氏
その他、先進各社よりご講演をいただきます！
-13:35-14:05-高度化するランサムウェアにどう立ち向かうか～セキュリティAIと自動化で実現する実効性のある対策～
パロアルトネットワークス株式会社
技術ソリューション本部 流通・サービス・金融ソリューション第3技術部
ソリューション・コンサルタント
阿曽 紘明 氏
-14:20-14:50-監督指針改正から始める「攻め」の認証改革～パスキーで創るフィッシング耐性と顧客体験の進化～
NTTテクノクロス株式会社
ビジネスイノベーション事業部
PASUTTOプロダクトオーナー
井上 淳 氏
-14:55-15:25-複雑化するメール到達性への処方箋～DMARC運用とGmail規制への対応～
HENNGE株式会社
Messaging Business Division
Division Manager
Executive Officer
大久保 正博 氏
-15:40-16:10-世界の金融機関が注目する次世代ソリューション～エンタープライズブラウザが実現するVDIからの脱却～
株式会社マクニカ
ネットワークスカンパニー セキュリティソリューション技術統括部第４技術部第１課
小野 真 氏
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp