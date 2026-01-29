【参加無料】金融庁/みずほフィナンシャルグループ 登壇！2026年2月26日開催「金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向」 ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区　代表：小西 亘）は、2026年2月26日（木）にFINANCE CONFERENCE「金融機関におけるサイバーセキュリティの最新動向」を開催いたします。



https://si-forum.jp/20260226?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260226fc


本イベントのゲスト講演はこちら！

【基調講演】13:00-13:30金融分野におけるサイバーセキュリティの強化について





金融庁


サイバーセキュリティ対策企画調整官


原野　浩　氏






【特別講演】16:15-16:45変化するサイバー脅威動向と金融機関としての対応について




株式会社みずほフィナンシャルグループ


常務執行役員　情報セキュリティ担当（グループCISO）


一般社団法人 金融ISAC理事、FintechセキュリティWG座長


寺井　理　氏






その他、先進各社よりご講演をいただきます！


-13:35-14:05-

高度化するランサムウェアにどう立ち向かうか～セキュリティAIと自動化で実現する実効性のある対策～


パロアルトネットワークス株式会社


技術ソリューション本部　流通・サービス・金融ソリューション第3技術部


ソリューション・コンサルタント


阿曽　紘明　氏


-14:20-14:50-

監督指針改正から始める「攻め」の認証改革～パスキーで創るフィッシング耐性と顧客体験の進化～


NTTテクノクロス株式会社


ビジネスイノベーション事業部


PASUTTOプロダクトオーナー


井上　淳　氏


-14:55-15:25-

複雑化するメール到達性への処方箋～DMARC運用とGmail規制への対応～


HENNGE株式会社


Messaging Business Division


Division Manager


Executive Officer


大久保　正博　氏


-15:40-16:10-

世界の金融機関が注目する次世代ソリューション～エンタープライズブラウザが実現するVDIからの脱却～


株式会社マクニカ


ネットワークスカンパニー　セキュリティソリューション技術統括部第４技術部第１課


小野　真　氏



https://si-forum.jp/20260226?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260226fc


みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社セミナーインフォ　プロモーショングループ


E-mail：sales_contact@seminar-info.jp