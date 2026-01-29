目が離せない！TVアニメ『エリスの聖杯』コンビニプリントに「第3話」の場面写が追加！
全国の対象コンビニで利用可能なプリントサービスとして提供中のTVアニメ『エリスの聖杯』コンビニプリントの「場面写」に第3話を追加しました。
※画像はイメージです ※毎週放送後に各話追加 ※2027年1月14日(木)23時59分まで印刷可能
地味で平凡な子爵令嬢のコニーは、意地悪な令嬢の嫌がらせによる窮地から、突然現れた美女の亡霊によって救われる。亡霊の名はスカーレット・カスティエル。
彼女は十年前に処刑された公爵令嬢で、希代の悪女として有名な人物だった!
助けてもらった代償に、スカーレットを処刑台に送り込んだ犯人を捜す羽目になるコニーだが、
潜入捜査や偽装婚約、果ては大貴族との対決までもやらかすうち、
予想外に巨大な陰謀が見え始め――!?
「お前のこれからの人生をかけて、私の復讐を成功させなさい!」
『エリスの聖杯』コンビニプリント
『エリスの聖杯』コンビニプリントでは、話題のキービジュアル、各キャラクターのイラストを使用したブロマイドやシールなど、美しいビジュアルを堪能することが出来るファンも納得のクオリティで提供します。
場面写は各話放送終了1週間後の11:00以降に順次追加される予定です。
◆専用サイト https://myseries-collab.com/eris-seihai
価格
・シール ：250円（L判シール用紙）
・ブロマイド ：300円（L判写真用紙）
・場面写真 ：300円（L判写真用紙）
（1）商品の詳細
■TVアニメ『エリスの聖杯』場面写（第3話）
プリント用紙の種類：写真用紙のL判
販売形式：選択式（ご希望の場面写を選んでプリントできます。）
価格：L判300円/枚（税込）
販売期間：2026年1月29日（木）～ 2027年1月14日（木）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品デザイン：第3話の場面写
商品ラインナップ（※一例）
・場面写真（第3話） 全6種
(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会
※画像はイメージです。
※実物は画像と異なる場合があります。
ご利用方法
１. 専用サイト（https://myseries-collab.com/eris-seihai）へアクセスして、欲しい商品を選択
２. プリント番号とQRコードを入手
３. コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす
４. 料金を投入して購入
◆プリントできるコンビニ 全国約30,000店舗
全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。
※一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。
(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会
IPホルダー・版元様へ
当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください
＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。
・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。
・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
＜サービス提供＞
株式会社SAMURAI SWORD
プリントサービス事務局 担当：石原
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
TEL：03-6426-5159
http://samuraisword.co.jp/