【アンデルセングループ】春を呼ぶデンマークのパン「ファステラウンボーラ」を2月1日（日）全国で発売！

2026年2月1日（日）より、アンデルセングループの各ブランド『アンデルセン』『リトルマーメイド』『タカキベーカリー』では、春を呼ぶデンマークのお祭り、ファステラウンに楽しむパン「ファステラウンボーラ」を全国の店舗で発売いたします。

ファステラウンは、春の訪れを心待ちにするデンマークの伝統的なお祭りです。この時期、子どもたちは思い思いに仮装して「樽たたき」でにぎやかに遊び、クリームたっぷりの菓子パン「ファステラウンボーラ」を食べて楽しみます。

アンデルセングループは、デンマークとの長年の交流を通じて、そこに暮らす人々の豊かな生き方に深く共感し、その魅力を日本のお客様にお伝えしたいと企業活動を続けてまいりました。

今年のファステラウンは2月15日（日曜日）。春の訪れを心待ちにするデンマークの人々のように、「ファステラウンボーラ」でひと足早い春のひとときを、ぜひお楽しみください。

2026年 広島アンデルセンの新作-デンマーク本場の味をお届けします-

今年、広島アンデルセンでは、2023年にデンマークの大手新聞社の評価でNo.1に選ばれたアンデルセン・デンマーク店の新作、「ファステラウンボーラ モダン」をお届けします。現地では既に販売されており、1日300個を売り上げるほどの人気です（※2026/1/23時点）。

※アンデルセンネットでもお取り扱いがございます。販売は2/2より、価格は399円（税込）です。

アンデルセン・デンマーク店からオリジナルムービーが届きました

アンデルセンネット（通信販売） :https://www.andersen-net.jp/shop/g/g326952/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7Z311WjWFuQ ]

【アンデルセングループ】2026年 ファステラウンボーラ商品情報

そのほか、アンデルセングループでは、さまざまなファステラウンボーラを発売します。お近くの店舗でぜひお探しください。

【広島アンデルセン】販売期間：2/1（日）～2/28（土）

「ガメル ファステラウンボーラ」

302円（税込）

カスタードクリーム入りのパンに、ココア入りのグレーズがアクセント。デンマークの伝統的なパンです。

「ハートのファステラウンボーラ」

496円（税込）

サクサクのデニッシュ生地にマスカルポーネクリーム、ラズベリージャム、ピスタチオプラリネの3種の異なるフィリングのハーモニーをお楽しみいただけます。

【アンデルセン】販売期間：2/1（日）～2/28（土）

「ファステラウンボーラ（カスタードクリーム）」

357円（税込）

ふんわりした生地にマジパンを入れて焼き上げ、生クリーム入りのカスタードクリームを絞り、チョコでコーティングしました。

「ファステラウンボーラ（いちご＆ルバーブ）」

432円（税込）

デニッシュ生地にカスタードクリームを絞って焼き上げ、いちごルバーブのフィリング、ホイップクリームを絞り、キャラメルタブレットをのせました。

【リトルマーメイド】販売期間：2/1（日）～2/28（土）

「ファステラウンボーラ（ホイップ＆カスタード）」

270円（税込）

今年は見た目もかわいい猫のファステラウンボーラ！カスタードクリームとホイップクリーム、２種類のクリームが入ったパンに、ファステラウンのモチーフである猫をシュガーグラスで描いて仕上げます。

【タカキベーカリー】販売期間：2/1（日）～3/31（火）

「りんご＆カスタード」

171円（税込）※価格は販売店により異なります

デニッシュ生地にりんご入りカスタードとりんごジャムを絞り、粉糖で仕上げました。オリジナルのりんごカスタードには隠し味としてカルダモンを少し加え、味に深みを出しています。

「ラズベリー＆ホイップ」

171円（税込）※価格は販売店により異なります

ラズベリー風味のクッキー風生地をかぶせたパン生地を焼き上げ、ラズベリーフィリングとホイップクリームをサンドしました。上生地はピンク色にし、見た目からも春らしさを表現しました。ラズベリーの程よい酸味がホイップクリームの甘みを引き立てます。

【トランドール】販売期間：2/1（日）～2/28（土）

「ファステラウンボーラ（ホイップ＆カスタード）」

270円（税込）

今年は見た目もかわいい猫のファステラウンボーラ！カスタードクリームとホイップクリーム、２種類のクリームが入ったパンに、ファステラウンのモチーフである猫をシュガーグラスで描いて仕上げます。

デンマークのファステラウン（Fastelavn）

ファステラウンとは

16世紀ごろから始まった、イースターの7週間前の日曜日に行われるデンマークの伝統的なお祭りです。元々は、復活祭の前の断食期間に先立つ行事として行われていましたが、現在は宗教色も薄れ、また冬が半分過ぎたころに行われることから「春を呼ぶお祭り」として親しまれています。

ファステラウンでは、思い思いに仮装した子どもたちが木樽を順番に叩いて割って、中のお菓子をもらう「樽たたき」や、「ファステラウンボーラ」を食べて楽しみます。長い冬を過ごすデンマークの人たちが、遠い春の訪れを心待ちにする伝統行事です。

ファステラウンボーラについて

断食に備えて食べられていたというクリームたっぷりの菓子パンが「ファステラウンボーラ」です。ファステラウンボーラには、カスタードクリームを菓子パン生地で包み、チョコレートコーティングした古典的な「ガメルタイプ」の他、デニッシュ生地などをベースにした、繊細で華やかな味わいのものなど、さまざまな種類があります。約1カ月前から街のベーカリーでは趣向を凝らした商品が並び、どの店のものが一番おいしいかを楽しむのが恒例となっています。

ガメルタイプ多種多様なファステラウンボーラアンデルセン・デンマーク店のファステラウンボーラ

アンデルセン・デンマーク店は、毎年ファステラウンの日が近づくと開店前から行列ができるほどの人気店です。デニッシュ生地で作ったファステラウンボーラは、2023年にはデンマークの大手新聞社『Politiken』で1位を獲得するなど、現地でも高い評価をいただいています。

アンデルセングループとデンマークとのつながり

デンマークとのつながりは、1959年、創業者高木俊介がデンマークのデニッシュペストリーと出会ったことに始まります。そのあまりのおいしさに感動した高木は、1962年に日本で初めてデニッシュペストリーを商品化。以降、パン作りの技術を学ぶだけでなく、デンマークの精神や感性、そこで暮らす人々の心の豊かさに感銘を受け、企業の手本にしたいという想いから、交流を続けてまいりました。

1967年にオープンした旗艦店「広島アンデルセン」では、デンマークの文化をさまざまな形で発信し、2008年には、これまでの感謝を伝えたいとデンマークにベーカリーを出店（現在「アンデルセン イスランズブリュッゲ店」と「アンデルセン オーステッド店」の2店舗）。オーガニック商品への挑戦など、伝統と新しさをあわせ持つベーカリーとして、現地の方々に親しまれています。

■参考資料：2025年3月開催の《イベントレポート》はこちらから

【広島アンデルセン】春の訪れを祝うデンマークのお祭り「ファステラウン」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000009964.html

＜ 各ブランド情報について ＞

アンデルセン

旗艦店広島アンデルセンを中心に、全国に直営ベーカリーを展開。ヨーロッパを源流とするバラエティ豊かなパンを楽しみ方とともにお届けしています。

公式サイトURL：https://www.andersen.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/andersen_official_jp/

https://www.instagram.com/hiroshima_andersen_official/

リトルマーメイド

「あなたに、いちばん近い、パン屋さん」でありたい。リトルマーメイドは日々の暮らしに寄り添った品揃えで焼きたてパンを提供しています。

公式サイトURL：https://www.littlemermaid.jp/

SNS：https://www.instagram.com/littlemermaid_official_/

タカキベーカリー

毎日の暮らしでお役に立てる商品を、多くのお客様に。おいしさと安全・安心にこだわったパンを、スーパーマーケット等を通じてお届けしています。

公式サイトURL：https://www.takaki-bakery.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/takaki_bakery_official/

トランドール

九州エリアのJR駅構内を中心に展開しています。お客様に「しあわせ」=「輝き」をもたらすベーカリーを目指しています。

公式サイトURL：https://www.traindor.com/

アンデルセングループ

戦後間もない1948年8月、広島県広島市で「タカキのパン」を創業。創業者 高木俊介は「本物のおいしいパンを届けることで食事を楽しく、暮らしを少しでも豊かにしたい」と考え、素人の発想でさまざまな挑戦を重ねてきました。



現在、アンデルセングループは、小売直営店を運営する「アンデルセン」、FC展開を行う「リトルマーメイド」、石窯パンなどこだわりのパンを小売店へお届けする「タカキベーカリー」を中心に、国内外の関連事業会社から構成され、ベーカリービジネスをトータルで展開しています。



これからも、「食卓に幸せを運ぶ」という 創業当時の思いを胸に、お客様のお役に立てる世界一のクオリティベーカリーへの挑戦を続けていきます。



■創業：1948年8月1日

■本社所在地：広島市中区鶴見町2-19 ルーテル平和大通りビル10F

■URL：https://www.andersen-group.jp/