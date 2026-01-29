【ホテル ラ ヴィーニュ 白馬】甲信アルプスの造り手が集い、日本ワインの背景に触れる、春のワインイベントを開催

株式会社温故知新

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新」（所在地：長野県北安曇郡白馬村、支配人：清水 潔、以下：ラ ヴィーニュ 白馬）は、2026年4月18日（土）、日本ワインの背景に触れる春のワインイベントを開催いたします。今回のイベントでは、山梨県甲州市のドメーヌ・オヤマダ、長野県塩尻市のVOTANO WINE、長野県中川村の南向醸造の3つのワイナリーが顔を揃える貴重な機会。造り手の言葉とともに、それぞれの土地と向き合いながら生まれたワインをお楽しみいただけます。

造り手とともに味わう、春の食とワイン

イベントイメージ

料理は春の信州食材を軸としたフランス料理のコース仕立て。あらかじめ組まれたペアリングではなく、個性の異なる複数のワインと春満載の料理をお客様自身でマリアージュいただけます。

ホテル開業当初より、ワインを通じて"つくり手"の手仕事と出会う場を継続的に企画し、本イベントで7回目の開催となります。今回も造り手ご本人をお迎えし、ワインが生まれた背景や想いを彼らの言葉で聞きながら、春を映すようなみずみずしいワインと季節の料理を味わう特別な一夜です。

当日お迎えする造り手たち

小山田 幸紀 氏山梨県 / ドメーヌ・オヤマダ 小山田 幸紀 氏

山梨の老舗ワイナリー「ルミエール」で16年間、栽培・醸造の要を担い、2014年に独立。「ぶどうのポテンシャルを追求し、いたずらにワインを汚さない」という信念のもと、日々の畑の観察を何より大切にしながら、その年、その土地の表情を丁寧にすくい取る造りを続けている。リリースと同時に完売することも多く、入手困難なワインとして知られる。

坪田 満博 氏長野県 / VOTANO WINE 坪田 満博 氏

設計事務所でのキャリアを経て、50代でワイン造りの道を志す。栃木県のワイナリー「ココ・ファーム」にてぶどう栽培と醸造を学び、その後、日本ワインの先進地と言われる桔梗ヶ原ワインバレーに位置する洗馬で、奈良井川沿いの石混じりの畑を開墾。標高の高さや昼夜の寒暖差ほか、石混じりの畑によるミネラル分に恵まれた環境を生かし、土地の特性が表れた味わいのワインを造っている。

曽我 暢有 氏長野県 / 南向醸造 曽我 暢有 氏

ドメーヌ・オヤマダで研鑽を積み、フランス・ジュラ地方でも研修を経験。2013年にシャルドネを植栽し、2018年に初ヴィンテージを迎える。師である小山田幸紀氏の教えを受け継ぎつつ、地域に適したぶどう品種を探りながらワイン造りに取り組む。2021年の自社ワイナリー開設以降、初ヴィンテージから注目を集めている。

日本ワインの背景に触れるひととき

イベントの会場となるレストラン「ラ ヴィーニュ ダイニング フウド」では、その日、その瞬間を映した“今日しか味わえない一皿”を大切にしています。また、1,000本以上の日本ワインを取り揃え、2024年12月の開業当初から、“ラ ヴィーニュ＝ぶどうの木”という名のもと、ワインが生まれた土地や造り手の背景をお客様に伝えることを大切にしてきました。お客様と造り手をつなぐ取り組みを続けてきた、その歩みの一つが本イベントです。今後も白馬の地で、日本ワインの背景に触れる体験をお届けしてまいります。

イベント概要

イベント最新情報はこちら :https://lavigne.by-onko-chishin.com/event/

日 時：2026年4月18日（土）18:30～

会 場：長野県北安曇郡白馬村北城3020-1116

「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬」併設レストラン

「LA VIGNE DINING FÛDO（ラ ヴィーニュ ダイニング フウド）」

人 数：限定30名様

内 容：春の特別ディナーコース

備 考：送迎をご希望の方は、予約ページまたはお電話にてお問合せください。

※白馬駅⇔ホテル または 八方バスターミナル⇔ホテルのみ

【宿泊付き】ワインイベントのご予約

料 金：税込 55,000円/人～（1泊2食付）

※夕食は本イベントです。

※イベントのためにご用意したワインの料金も含まれます。

※部屋タイプにより料金は変動いたします。

【宿泊付き】ワインイベントのご予約 :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=019734b3-b80f-7f4a-bfd4-1465527d62dc&checkin=2026%2F04%2F18&checkout=2026%2F04%2F19&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=HP721217674803326948981556&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

ワインイベントのご予約

料 金：税込 36,300円/人

※イベントのためにご用意したワインの料金も含まれます。

ワインイベントのご予約 :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=019734b3-b80f-7f4a-bfd4-1465527d62dc&checkin=2026%2F04%2F18&checkout=2026%2F04%2F18&type=plan&is_day_use=true&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=HP7212176960101897987564&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

「LA VIGNE DINING FÛDO」についてレストランイメージレストランイメージ

北アルプスの雄大な自然に包まれ、信州の風土を味わう。長野県産を中心とした1,000本以上の厳選した日本ワインと、旬の信州食材を使用したフレンチ＆鉄板焼き。豊かなテロワールと繊細な職人技が織りなす、この地ならではの美食体験をご堪能ください。

レストラン詳細を見る :https://lavigne.by-onko-chishin.com/dining/

ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新についてホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新

国際山岳リゾート・長野県白馬村の中心街「エコーランド」に位置する、全38室のアルパインリゾートホテル。すべての客室が角部屋で、プライベート感あふれるひとときをお過ごしいただけます。また、北アルプスをはじめとする雄大な自然を望む、開放的なマウンテンビューをご満喫いただけます。さらに、長期滞在に適したキッチンや、各寝室に備えられたバスルーム・シャワールーム、乾燥機付き洗濯機を完備し、快適な滞在を提供しています。

＜概要＞

施設名：ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新（LA VIGNE HAKUBA by Onko Chishin）

開業日：2024年12月19日（木）

所在地： 長野県北安曇郡白馬村北城3020-1116

部屋数： 全38室

アクセス：JR大糸線白馬駅より車で約5分、白馬八方バスターミナルより車で約3分

※白馬駅、八方バスターミナルからホテルまでの送迎サービスあり（要予約）

Email：lavigne@okcs.co.jp

電話番号：0261-85-5166

公式サイト： https://lavigne.by-onko-chishin.com

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_lavigne_hakuba

株式会社温故知新について

温故知新は、ホテルや旅館の運営、プロデュースを手がける企業です。

ミシュラン5つ星のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館をはじめ、スタジアム一体型ホテル、シャンパン・ホテル、美術館併設レストラン、道の駅のレストランなど、他に類を見ない個性的な施設を展開しており、今後も複数の新規開業を予定しています。「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地にしかない魅力を形にし、唯一無二の体験として国内外へ発信しています。

温故知新は、社会的背景により、旅の目的が心身の回復や内省を目的としたものへと変化するなか、あえて都市部から離れた地方や離島といった土地に拠点を置き、滞在そのものが目的となるリトリートという旅のスタイルをいち早く提案してきました。

今後も、既成概念にとらわれない発想で、「旅の目的地＝デスティネーションホテル」の可能性を広げて参ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HHJeMDe0JME ]

温故知新｜ブランドフィルム｜地域の光の、小さな伝道者

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter)：https://twitter.com/okcs_official

Instagram：https://www.instagram.com/okcs.official/