【台湾情報】TSMC熊本進出で九州半導体産業が激変──10年で6.2兆円の投資見通し＜ワイズ機械業界ジャーナル2026年1月第４週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2026年1月第４週号を発行しました。

今号では、中国の安値攻勢に直面する半導体成熟プロセス市場の現況と、UMC（聯華電子）やVIS（世界先進）が進める高付加価値化・生産拠点の「脱中国」戦略を特集。米国の追加関税発動を見据えた、2027年までの業界再編の動きを分析しています。

また、TSMC進出により投資額が6兆円を超える九州半導体産業の構造変化と日台連携の深化、TSMCも採用する再生建材メーカー「立順興資源科技」のESG戦略、さらには主要輸出先が中国から米国・シンガポールへとシフトする建設機械業界の最新動向など、台湾製造業の強靭化とグローバル戦略を多角的に報じています。

ワイズ機械業界ジャーナル0636号

＜新刊ハイライト＞

https://www.ys-consulting.com.tw/research/126580.html

【トピック１】

成熟プロセス市場の供給過剰鮮明に──台湾勢は高付加価値化と「脱中国」を加速

2025年の半導体成熟プロセス市場は供給過剰に陥り、業界稼働率は平均80%を下回りました。2027年にかけて中国ファウンドリーの市場シェアが45%へ上昇すると予想される中、UMCやVISなどの台湾勢は、米国の追加関税回避を見据え、特殊プロセスへの注力やシンガポール・米国への生産拠点シフトによる「脱中国ルート」の構築を急いでいます。



【トピック２】

TSMC熊本進出で九州半導体産業が激変──10年で6.2兆円の投資見通し

TSMCの熊本進出を契機に、九州では2030年までの半導体関連投資が6.2兆円に達する見込みです。投資件数では製造装置メーカーが最多で、現地調達の拡大に伴い、特殊化学品などに強みを持つ台湾企業のサプライチェーン入りも期待されています。また、人材確保に向けた日台の大学間連携も活発化しています。



【トピック３】

立順興資源科技、TSMCも認めた再生建材でESG経営を支援

産業廃棄物のリサイクルを手掛ける立順興資源科技（リソース・テクノロジー）は、鉄鋼スラグを活用した低炭素な再生建材「CLSM」を開発し、TSMCの中部サイエンスパーク工場から受注を獲得しました。1立方メートルあたり約80kgのCO2削減を実現しており、製造業の低炭素化に向けたモデルケースとして注目されています。



【トピック４】

台湾の採掘・建設用機械業界、2025年は輸出シェアに変化──米国が首位に

2025年の台湾採掘・建設用機械設備製造業は、中国経済の停滞や不動産危機の影響を受け、中国向け輸出が大幅に減少しました。一方で、インフラ需要が堅調な米国が輸出シェア27.29%で首位となり、次いで半導体工場建設が進むシンガポールが2位となるなど、市場構造の転換が起きています。



