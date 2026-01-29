株式会社ユニオンシンク、2026年1月より全社員の給与水準を引き上げ

株式会社ユニオンシンク

株式会社ユニオンシンク（本社：大阪市中央区、代表：西谷 洋志、以下当社）は、これまでの事業成果を踏まえ、2026年1月より給与（初任給を含む）のベースアップを行います。

■背景・目的

今回のベースアップは、好調な業績を背景に改めて給与水準を見直し、社員一人ひとりが安心して働き、挑戦しながら成長できる環境をより良くするためのものです。

「頑張りを社員に還元する」という姿勢を具体的な形にすることで、選ばれる会社を目指すとともに、企業としての価値を高め、信頼される存在でありたいと考えています。また、ベースアップと同時に福利厚生費の社員負担を減らし、さらなる可処分所得の向上にも取り組みます。

当社がミッションとして掲げる「我々と我々に関わるすべての人をITで豊かにする」の実現へ向け、人材への投資を続けながら持続可能な経営を目指します。

■施策の概要

1. 新卒初任給の引き上げ

適用開始：2026年4月入社より

2. 既存社員の給与ベースアップ

適用開始：2026年1月より

対象：正社員・契約社員

3.福利厚生費の社員負担減

適用開始：2026年1月より

会社概要

株式会社ユニオンシンクは自社開発ソフトウェアである「デザイナーシリーズ」の提案や各種システムの受託開発を中心に、業務の全体最適を見据えたトータルソリューションの提案から、導入・運用・保守サポート・教育に至るまで、ワンストップで実施しています。

お客様にとって唯一無二のパートナーとなり、共に新たな価値を創造していきたいという思いから、バリュープロポジションマインド（VPM）を理念として掲げ、私たちと私たちに関わるすべての人をITで豊かにし社会に貢献し続ける企業を目指します。

所在地（大阪本社）：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 四丁目11番28号 JPR心斎橋ウエスト5F

代表者名 ：西谷 洋志

資本金 ：1億円

事業内容 ：パッケージソフト開発・販売・導入・保守サポート、システム受託開発

自社サイト ：https://www.utc-net.co.jp/