「涙が止まらない」は弱さじゃない！仕事のストレスで涙が出るときの『セルフケアガイドブック』を無料公開～具体的な相談先も紹介～【完全保存版／無料】

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、ストレスで涙が止まらず不安な人に向けて、原因を把握して適切に対処するための『セルフケアガイドブック』を公開いたしました。

本資料では、涙が出る理由を把握する方法や日常でできるセルフケアについて解説。あわせて、涙が止まらないときの具体的な相談先も紹介しています。

本資料は、以下のフォームからお申し込みいただけます。自動返信メールからダウンロードください。

その涙、“心が限界を伝えているサイン”かもしれません

あなたは今、以下のような状態になり、「メンタルが弱い自分はダメだ」と自分自身を責めているかもしれません。

- 「明日も仕事」と思うと涙が出る- 仕事での叱責や失敗を思い出して涙が止まらない

しかし、涙は「心の弱さ」ではなく、心と体が限界に近づいているサインとして自然にあらわれることがあります。

本資料では、ストレスによる涙の背景を整理し、自分自身をいたわるためのセルフケアや相談先についてわかりやすく解説しています。

ぜひ本資料を活用して、自分を責めるのではなく、まず抱えているストレスを軽減する方法を見つけてみませんか？

本資料の内容

こんな人におすすめ！

- 「涙が出る＝心の弱さ」ではない理由- 涙が出る原因を整理する方法- 日常生活のなかでできるセルフケア- 涙が止まらないときの5つの相談先- 仕事を考えると涙が出る人- 仕事での叱責や失敗が頭から離れない人- 理由なく涙が止まらなくなっている人- 仕事のストレスなどで心身の限界を感じる人- 仕事のつらさを相談できる場所を探している人

資料の入手方法

本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。

また、ストレスによって涙が出る場合に考えられる精神疾患などについて解説しているコラムを公開しています。

ぜひ、本資料と併せてご活用ください！

ストレスで涙が出るあなたへ 対処法や関連する精神疾患を解説

https://kizuki-corp.com/kbc/column/tears-stress/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/tears-stress/)

”自分をいたわる習慣”でストレスを軽減できます

ストレスや緊張が続くと、感情のコントロールが難しくなり、気づかないうちに涙があふれることがあります。

このような状態を無理に我慢し続けると、心身の疲れが積み重なり、日常生活にも影響が出ることがあります。

ぜひ本資料を活用して、少しずつ自分をいたわり、安心して過ごせる状態を目指しましょう。

キズキビジネスカレッジ（KBC）について

キズキビジネスカレッジ（KBC）は、「就労移行支援」という障害福祉サービスの枠組みを利用して、サービスを提供しています。

うつ・適応障害・発達障害のために退職した方、また、それらの病気・障害のために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施しています。

キズキビジネスカレッジ（KBC）WEBサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/(https://kizuki-corp.com/kbc/)

