都市の屋上でワインを育てる。世田谷・川崎で2026年度屋上クラフトワインプロジェクト始動

MaeVino合同会社都市の屋上から広がる屋上クラフトワインプロジェクト

MaeVino合同会社（メイヴィーノ、代表：芦澤慶之）は、都市の屋上でワイン用ぶどうを育てる「都市型クラフトワインプロジェクト(https://www.maevino.com/rooftopwine/)」として、世田谷区および川崎市において2026年度のヴィンヤード運営を開始します。

本プロジェクトは、都市に点在する屋上という身近でありながら十分に活用されてこなかった空間を、ワイン用ぶどうの栽培を通じた“小さな畑”へと転換し、人と人、人と地域が緩やかにつながる新しいクラフトワイン文化の創出を目指す取り組みです。

都市環境におけるぶどう栽培の可能性を探るにあたり、本プロジェクトでは東京農業大学 准教授・本間氏から指導を受けながら、屋上という特殊な環境に適した栽培方法や運営のあり方を検討し、持続可能な都市型ヴィンヤードの実践を進めています。

都市で育てる、参加型クラフトワインという選択肢

MaeVinoが提案するのは、「完成したワインを購入する」体験にとどまらない、育てる・関わる・待つ・分かち合うというプロセスそのものを楽しむ、参加型のワインづくりです。都市部の屋上でも栽培可能なワイン用ぶどう苗「Maeve（メイヴ）(https://www.maevino.com/about-maeve/)」を用い、参加者はワインぶどう苗木オーナー(https://www.maevino.com/plan/winevine-owner/)としてプロジェクトに参加します。苗木オーナーになることで、

- 自分の名前入りプレートが設置されたぶどうの育成を見守る- 年数回開催される手入れ会・収穫会などの体験イベントに参加する- その年の収穫から生まれたコミュニティワインを受け取る

といった形で、都市に暮らしながらワインづくりのプロセスに継続的に関わることができます。

世田谷・川崎から始動する都市型ヴィンヤードと苗木オーナーコミュニティ

都市型 屋上クラフトワインプロジェクトがつくるワインカルチャーの循環

2025年度は、世田谷区を拠点に、屋上への苗木設置や栽培環境の整備、運営体制づくりなど、

都市型ヴィンヤードの立ち上げに向けた準備を進めてきました。都市の屋上という限られた環境でワイン用ぶどうを育てる取り組みは、試行錯誤を重ねながら少しずつ形になり、参加者とともに「都市でワインを育てる」土台づくりを行ってきました。



こうした準備期間を経て、2026年度より世田谷ヴィンヤードを本格始動させ、苗木オーナーの募集については満員御礼（定員：30枠）となっています。一方で、プロジェクトへの関心や参加希望の声が広がっていることから、その受け皿として2026年度より川崎エリアに新たなヴィンヤードを開設しました。



今後は複数拠点での運営体制を整えながら、都市ごとの環境や個性を活かしたクラフトワインづくりに取り組み、都市に根ざした参加型のワイン文化を広げていきます。

屋上を貸してくれる「屋上パートナー」を募集

世田谷ヴィンヤードでの苗木オーナーイベントの様子

MaeVinoでは、苗木オーナー制度への応募が増えていることを受け、今後の拠点拡大を見据え、屋上スペースを活用したヴィンヤード設置にご協力いただけるビルオーナー・不動産オーナーを募集しています。

都市の屋上という限られた空間だからこそ、参加者一人ひとりが無理なく関われる規模を大切にしてきました。その一方で、「都市でワインを育てる体験」への関心が高まり、新たな拠点づくりが必要なフェーズに入っています。屋上ヴィンヤードの導入は、

- 普段は使われていない屋上スペースの新たな活用- 入居者や地域との緩やかなつながりづくり- 文化的・体験的価値を持つ取り組みとしてのブランディング

といった側面を持ち、イベントや大規模工事を伴わない、無理のない屋上活用の選択肢として導入いただけます。設置・運営はMaeVinoが主体となって行い、オーナー様には、都市文化や地域との新しい関係づくりに参加していただく形となります。詳細は下記URLからご確認ください。

▼【ビルオーナー様向け】屋上活用プロジェクト

https://www.maevino.com/news/rooftop-utilization/

＜屋上パートナーの声＞

これまで使われていなかった屋上が、人と地域をつなぐ場所に転換できるという取り組みに共感しています。また、ビル運営会社として無理なく始められる点も魅力でした。

世田谷ヴィンヤード 屋上パートナー

株式会社フィル・カンパニー 執行役員 小豆澤

今後の展望

世田谷ヴィンヤードの導入前後の様子

MaeVinoは、都市の屋上という身近な場所から、人と人、人と都市をつなぐクラフトワイン文化を育てていきます。2026年度は、

- 都市型ヴィンヤードでの苗木オーナーコミュニティの運営- 屋上パートナーとの協業による新たな取り組み- 複数拠点ヴィンヤードの安定的な運営

を通じて、都市に新しい風景と体験を生み出すことを目指します。

会社概要

会社名：MaeVino合同会社（メイヴィーノ）

代表者：芦澤慶之

事業内容：都市型屋上クラフトワインプロジェクトの企画・運営

所在地：東京都世田谷区祖師谷3-8-11 1階

企業HP：https://www.maevino.com

お問い合わせ：contact@maevino.com